Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Ömürlük mesai
Ömürlük mesai
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında

'Kayısı cenneti'

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçları bahçeleri gelin gibi süsledi.

'Kayısı cenneti'

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçları bahçeleri gelin gibi süsledi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 14:42
3 Okunma
'Kayısı cenneti'

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'ine yakınını karşılayan Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçları, tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.

İl genelinde 8 milyona yakın kayısı ağacına ev sahipliği yapan Malatya'da, yöreye özgü lezzette kayısıların yetiştiği ağaçlar, açan çiçekleriyle bahçeleri beyaza bürüdü.

Rakımlarına göre nisan ve mayıs aylarında çiçeklenen ağaçlar, Malatya'da kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu. Malatya'daki bahçeler, çiçekler sayesinde gelin gibi süslendi. 

Darende ilçesinin kırsal kesimindeki Yukarıulupınar ve Balaban mahallelerindeki kayısı bahçeleri de Anadolu'nun kıraç dağlarını beyaz bir tül gibi örttü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayısıMalatyaKuru KayısıKayısı Ağacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özlü'den 'KOSGEB kredisi' açıklaması
Bakan Özlü'den 'KOSGEB kredisi' açıklaması
Silopi'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Silopi'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini tutan askerlere dava
Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini tutan askerlere dava
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 25 tutuklama
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 25 tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ