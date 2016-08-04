Kayıp çocuk Çanakkale'de kaçakların yanında çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklu 27 kişi yakalanırken, grupta yer alan bir kadının yanında Van'da 3 hafta önce kayıp başvurusu yapılan 3 yaşındaki Ali Zengin adlı çocuk da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık sahillerinden gerçekleştirilecek olası yaşa dışı geçişleri engellemek için devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy yakınlarında yabancı uyrukluların bulunduğunu fark etti.

Bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Afganistan, Suriye ve Kongo uyruklu 27 kişiyi yakaladı. Gruptakiler arasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karışmış kişilerin olabileceğini değerlendiren ekipler, yabancı uyrukluların kimlik tespitini yaptı.

Bu sırada, Suriye uyruklu Guxav Maho isimli kadının yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada, çocuğun isminin Ali Zengin olduğu ve yaklaşık 3 hafta önce Van'da yaşayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin irtibata geçtiği aile, ilçeye gelerek çocuğu teslim aldı.

Öte yandan, yabancı uyruklular, işlemlerin tamamlanmasının ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.