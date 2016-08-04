Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kayıp çocuk Çanakkale'de kaçakların yanında çıktı

Van'da 3 hafta önce kayıp başvurusunda bulunan 3 yaşındaki çocuk, Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyrukluların arasında bulundu.

Kayıp çocuk Çanakkale'de kaçakların yanında çıktı

Van'da 3 hafta önce kayıp başvurusunda bulunan 3 yaşındaki çocuk, Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyrukluların arasında bulundu.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:46
509 Okunma
Kayıp çocuk Çanakkale'de kaçakların yanında çıktı

 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklu 27 kişi yakalanırken, grupta yer alan bir kadının yanında Van'da 3 hafta önce kayıp başvurusu yapılan 3 yaşındaki Ali Zengin adlı çocuk da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık sahillerinden gerçekleştirilecek olası yaşa dışı geçişleri engellemek için devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy yakınlarında yabancı uyrukluların bulunduğunu fark etti.

Bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Afganistan, Suriye ve Kongo uyruklu 27 kişiyi yakaladı. Gruptakiler arasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karışmış kişilerin olabileceğini değerlendiren ekipler, yabancı uyrukluların kimlik tespitini yaptı.

Bu sırada, Suriye uyruklu Guxav Maho isimli kadının yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada, çocuğun isminin Ali Zengin olduğu ve yaklaşık 3 hafta önce Van'da yaşayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin irtibata geçtiği aile, ilçeye gelerek çocuğu teslim aldı.

Öte yandan, yabancı uyruklular, işlemlerin tamamlanmasının ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 11:48
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleYunanistanMidilli AdasıVanSuriyeFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ