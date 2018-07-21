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Kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası gözaltında

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası gözaltında

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:53
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Kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası gözaltında

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YenisuAfadKaybolan 3 Yaşındaki EvrimEvrim Atış
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