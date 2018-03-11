Kaya: Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işleyenlere ilişkin, "Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle birçocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi çalışmalarının, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından sürdürüldüğüne işaret etti.

Hiçbir çocuğun istismarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kaya, Bakanlık olarak istismarla kuvvetli şekilde mücadele edildiğini aktardı.

Kaya, öncelikle çocukların koruyucu ve önleyici önlemlerle korunması gerektiğine dikkati çekerek, eğitimin ilk verildiği aile ortamının önemine değindi.

Ailelerin çocuklarını koruması için ailelere bilinçlendirici eğitimler verildiğini anlatan Kaya, bu çalışmanın çocuğun her türlü kötülükten korunması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ailelere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri verildiğini dile getiren Kaya, eğitimlerin 2018'de artırılacağını bildirdi.

Çocukların tüm kötülüklerden korunmasını amaçladıklarını, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığıyla yürüttükleri çalışmayla rehberlik öğretmenlerini eğittiklerini belirten Bakan Kaya, "Hedefimiz önümüzdeki sene içerisinde yüzde yüz tüm rehberlik psikolojik danışmanlık öğretmenlerinin bu konuda eğitimlerini sağlamak. Eğer onlar bu eğitimleri iyi şekilde alırlarsa okullarda çocuklara mahremiyet eğitimi dediğimiz kendi bedenini tanıma, koruma, özel bölgelerini yabancılardan koruma gibi konuları çocuklarımıza öğreteceğiz." diye konuştu.

"İyi hal indiriminin kaldırılması komisyonun gündeminde"

Kaya, çocuğun öncelikle her türlü ihmal ve istismardan korunması gerektiğini, bunun açık ve net olduğunu söyledi.

Faillere verilecek ceza konusunun sık sık gündeme geldiğine dikkati çeken Kaya, "Cezalar çok önemli tabi ki. Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Ama daha önemli olan tüm çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumamız. Komisyon olarak çalışıyoruz. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." değerlendirmesini yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya, iyi hal indiriminin kaldırılmasının komisyonun gündeminde olduğunu, bu konudaki çalışmaların da henüz netlik kazanmadığını kaydetti.