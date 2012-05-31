Kavurucu sıcaklar geliyor!

Türkiye bu yıl yağmura doydu. Mayıs ayını bitirmeye sayılı günler kala yağışlar aralıklarla ve şiddetli şekilde devam ediyor. Ancak güneşli ve sıcak günler çok yakın.

Ani yağışların etkili olduğu mayıs ayından sonra Türkiye'yi sıcak bir haziran ayı bekliyor... Türkiye bu yıl yağmura doydu. Mayıs ayını bitirmeye sayılı günler kala yağışlar aralıklarla ve şiddetli şekilde devam ediyor. Ancak güneşli ve sıcak günler çok yakın...Uzmanlar yağışların ay sonu itibari ile son bulacağını ve ülke genelinde havaların ısınacağını belirtiyor. Isınma ülke genlinde 4-5 derecelik artışlar ile kendini hissetirecek iken termometreler 30'lu dereceleri de görebilecek. Yurt genelinde güncel hava durumu ise şöyle; Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Isparta ve Burdur çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Isparta ve Burdur çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya ile Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek







Son Güncelleme: 31.05.2012 02:00