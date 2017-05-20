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"Kavganın sadece ikinci kısımı gösterildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında PKK yandaşlarının saldırısı sonucu başından yaralanan Dereci, yaşananları AA'ya anlattı.

"Kavganın sadece ikinci kısımı gösterildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında PKK yandaşlarının saldırısı sonucu başından yaralanan Dereci, yaşananları AA'ya anlattı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
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"Kavganın sadece ikinci kısımı gösterildi"

Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için beklerken, terör örgütü PKK yandaşları ile bazı Ermenilerin saldırısına uğrayan Alp Kenan Dereci, olayların gerçek mağdurunun kendileri olduğunu söyledi.

Erdoğan'ı her ABD ziyaretinde Kanada'dan karşılamaya gittiklerini söyleyen Dereci, "Küba'ya da gittik. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Onu görmek, destek olmak bizim için bir onur." dedi.

Washington Büyükelçilik Rezidansı önünde bekledikleri sırada, izinsiz gösteri yapan PKK sempatizanı grubun yanlarından küfür ve hakaret ederek geçmeye başladığını anlatan Dereci, "Grubun tahrikleriyle ilgili polisleri uyardık. 'Küfür ediyorlar. Çok yakınlar, bir şey yapmayacak mısınız?' dediğimiz halde, bize sürekli 'Her şey kontrol altında' diye cevap verdiler. Daha sonra arkadaşlardan birine bir saldırı oldu, bir arbede başladı. Ben de oradaydım. Kafama megafonla vurdular. 17 dikiş atıldı. Polislere ne dersek diyelim, her şeyin kontrol altında olduğunu söylüyorlardı." dedi.

"Planlanmış bir olay gibiydi"

PKK sempatizanı gruba, Ermenilerin de destek verdiğini ifade eden Dereci, "Polis, grup yanımıza yaklaşırken bile müdahale etmedi. Planlanmış bir olay gibiydi." dedi.

Dereci, grubun ellerinde ne varsa onlarla kendilerine saldırdığını ifade ederek, "Anlamadığım şey, bizi darp etmelerine rağmen, medyaya baktığınız zaman sadece o ikinci kısım var. Kafama megafonla vurdular. Oluk gibi kan aktı, 17 dikiş atıldı, dişim kırıldı. Ama mağdur olan biz değilmişiz gibi yazıyorlar. Açık saldırıya uğradık ama bu gösterilmiyor." ifadelerini kullandı.

"Polis dinlemedi"

Dereci, olaydan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini arayıp geçmiş olsun dileğini ilettiğini, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, yaşadığı acıya rağmen en büyük üzüntüsünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görememek olduğunu söyledi.

Kanada'dan Washington'a giden gruptan Ahmet Cengizhan Dereci, Hasan Çakmakçı, Sami Ellialtı ve Yusuf Kaya da yaşanan olayların kaynağının, ABD polisinin tutumu olduğunu söyledi.

Bugüne kadar bu tür eylemlerde karşıt grupların aralarına en az 25 metre mesafe bırakıldığını anlatan Ahmet Cengizhan Dereci, "Bizim bulunduğumuz yer, Cumhurbaşkanımızın gelip aracından ineceği yere çok yakındı. Bir süre sonra aynı bölgeye karşı grubu da almaya başladılar. Biz buna da itiraz ettik ama polis dinlemedi." şeklinde konuştu.

Dereci'yi başından yaralayan PKK yanlısı aranıyor

Salı günkü olaylarda Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi başından yaralayan ve saldırının ardından olay yerinden kaçan Kasım Kurd adlı PKK yanlısının, hem federal güvenlik güçleri hem de Washington polisi tarafından arandığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
WashingtonRecep Tayyip ErdoğanPKKPKK YandaşlarıAlp Kenan Dereci
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