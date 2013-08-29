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Katliamlara karşı protestolar sürüyor

Mısır ve Suriye'de yapılan katliamlar, Türkiye'nin birçok şehrinde protesto edildi.

Katliamlara karşı protestolar sürüyor

Mısır ve Suriye'de yapılan katliamlar, Türkiye'nin birçok şehrinde protesto edildi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:26
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Katliamlara karşı protestolar sürüyor
ANKARA

Kayseri'de bir grup vatandaş, Mısır ve Suriye'de yaşanan katliamları protesto etti.

Kurşunlu Otoparkı'nda toplanan grup, yatsı namazını kıldıktan sonra tekbir getirerek, Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto eden sloganlar attı.

Ellerinde Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ile Rabia işaretli döviz ve flamalar bulunan gruptakiler, "ABD ve BM ile barış gelmez", "Kahrolsun iki yüzlü demokrasi putunuz", "Mısır direnişine binlerce selam", "Darbeci Firavunlar döktükleri kanda boğulacaklar", "Kardeşlik bedel ister" yazılı pankartlar ve darbeyle görevden alınan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Grup, okunan duaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Karabük

Karabük Gençlik Hareketi önderliğindeki bir grup da Mısır ve Suriye'de yaşanan katliamları protesto etti.

Grup, belediye önünde toplanarak, "sabır, savaş, zafer", "Müslümanlar kardeştir", "kardeşlik bedel ister’", "zulmü alkışlayamam", "Müslüman dua et", "Yanıyor Suriye, yanıyor Mısır, ey insanlık otur, sıfır" ve “Katiller bir gün hesap verecek” yazılı dövizler açarak çeşitli slogan attı.

Mısır ve Suriye halkı için dualar ederek, hilal şeklini alan grup "Rabia" işareti yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Konya

Konya'da ise toplanan bir grup, Mısır ve Suriye'de yaşanan katliamları protesto etti.

Kendilerine "Bağımsız Öğrenci Hareketi" adını veren bir grup, Kültür Park'ında toplanarak "Konya uyuma kardeşine sahip çık", "Mısır halkı yalnız değildir", "Ne olursa olsun zalime karşı. ne olursa olsun mazlumdan yana" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şeyma Samur, Mısır'da bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Mısır halkının onurlu duruşunu selamladıklarını ifade eden Samur, "Kan akıtmaktan gözü dönmüş cunta, demokratik ve barışçıl protestolara namlularla cevap veriyor. Hakları ve değerleri uğruna yaşamları pahasına direnen, her türlü tehdit ve zorbalığa rağmen meydanlara inmekten çekinmeyen onurlu Mısır halkının yanında, askeri cuntanın karşısında duruyoruz. Adaviye ve Nahda meydanlarında ordunun yaptığı katliamları lanetliyoruz" diye konuştu.

Samur, Suriye'de gerçekleşen kimyasal saldırı sonucunda yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiğini ifade ederek, saldırıyı düzenleyen ve destekleyen güçleri lanetlediklerini kaydetti.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kahramanmaraş

İslam Dünyası Dayanışma Platformu öncülüğünde Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto etmek için başlatılan "Adeviye Nöbeti" Kahramanmaraş'ta üçüncü gününde devam ediyor.

Ulu Cami Meydanı'nda platforma bağlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla nöbet uygulaması sabah namazına kadar sürdürülüyor.

Meydana kurulan sahnede her gün farklı konularla katliamın acısı diri tutulmaya çalışılıyor. Yüzlerce kişi ellerinde Türkiye, Mısır ve Suriye bayraklarıyla Sisi ile Esed aleyhinde sloganlar atıyor.

Gösteriye katılanlar, "Rabia" işaretleri yapıp, üzerinde çeşitli ifadelerin yazıldığı dövizlerle eyleme destek veriyor.Vatandaşlara, Kahramanmaraş Belediyesince ücretsiz çorba ve çay ikramı yapılıyor.

Bolu

Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam ve Suriye'deki kimyasal saldırı, Bolu'da protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı (İHH) Bolu Şubesi tarafından düzenlenen eylemde, Belediye Meydanı'nda toplanan bir grup, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafının ve Rabia işaretinin bulunduğu pankartları meydanın çevresine astı.

Eylemde konuşan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah Çelik, dünyanın her yerinde Müslümanlara karşı büyük bir zulmün olduğunu, geçmişten gelen ve kıyamete kadar devam edecek olan bu zulme Müslümanların sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Mısır ve Suriye'deki zulme karşı bütün Müslümanların sorumluluk sahibi olduğunu belirten Çelik, "Biz, zalime karşı dik durmalı ve bunu dile getirmeliyiz. Suriye'de 200, Mısır'da da 5 bin kışi hayatını kaybetti. Bu rakamların daha ne kadar olacağını bilmiyoruz ama biz susmamalıyız ve susmayacağız" dedi.

Türkiye'de ve dünyada katliamlara karşı sessiz kalan ve umursamayan insanların olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Suriye'de bu kadar insan öldüğü zaman kimsenin sesi çıkmıyor. Hatta 'Müslümanlar birbirini öldürüyor' diyorlar... Masum çocukları acımadan öldürüyor, işkence ediyor ve cesetlerini parçalıyorlar. Bunu yapabilen insanlar bizlerden değildir. Bugün Suriye'de olan olaylar Müslümanla Müslüman'ın savaşı değildir. Suriye'de insanların namaz kılmaları engelleniyor ve namaz kılmaları ölümlerine neden oluyor."

Konuşmanın ardından yatsı namazını kılan grup, daha sonra Mısır ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Antalya

Mısır ve Suriye’de yaşanan katliamlar Manavgat’ta sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nın yanında bulunan alanda yapılan protestoya Anadolu Gençlik Derneği, Alperen Ocakları Manavgat Temsilciliği, Eğitim Bir-Sen, Külkoder, Manimder, Manad, Mevlana Şemsi Tebrizi Derneği, Özgür Der, Manavgat İşitme Engelliler Derneği ve Verenel Derneği’nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının mensupları katıldı.

Gösteride AK Parti İlçe Başkanı Ercan Mekteplioğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı İbrahim Maslak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erhan Çetin, Manavgat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir de yer aldı.

Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan gösteride askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin konuşması yayınlandı ve slayt gösterisi yapıldı.

 Grup adına basın açıklamasını okuyan Yasin Kaya, Mursi’nin askeri darbeyle görevden alınmasını ve ardından düzenlenen sivil protesto eylemlerinde göstericilere ateş açılmasını kınadı.

Grup, daha sonra yatsı namazı kılarak Mısır ve Suriye'deki Müslümanlar için dua etti.

Manisa

Manisa'da, bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla "Mısır İçin Direniş, İnsanlık İçin Diriliş" mitingi yapıldı.

Manolya Meydanı'nda 3 gün süreceği açıklanan mitinglerin ikincisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ilahiler söylendi, şiirler okundu.

"Mazluma selam, direnişe devam", "Mısır Halkı Zalime Boyun Eğme", yazılı dövizler taşıyan grup adına konuşan Manisa İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Şevik, Sisi ve taraflarının yaptıklarının hesabını vereceğini, bu lekenin onların alnından asla silinmeyeceğini söyledi.

Miting Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

 

 

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:27
Anahtar Kelimeler:
KatliamMısırProtesto
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