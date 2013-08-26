Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Katliamlara karşı 100 binlik mesaj

Mısır ve Suriye'deki katliamlar, Saraçhane Parkı'nda "Mısır ve Suriye için BM ile Batı'ya 100 binlik mesaj" sloganıyla düzenlenen mitingle protesto edildi.

Katliamlara karşı 100 binlik mesaj

Mısır ve Suriye'deki katliamlar, Saraçhane Parkı'nda "Mısır ve Suriye için BM ile Batı'ya 100 binlik mesaj" sloganıyla düzenlenen mitingle protesto edildi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:20
1063 Okunma
Katliamlara karşı 100 binlik mesaj
İSTANBUL

İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, "Mısır ve Suriye için BM ile Batı'ya 100 binlik mesaj" sloganıyla miting düzenlendi.

İstanbul'un farklı yerlerinden otobüs ve otomobillerin bulunduğu araç konvoylarıyla mitinge gelen vatandaşlar, parkı doldurdu. Bazı vatandaşlar, parkın dışındaki kaldırım ve yeşil alanlardan mitingi takip etti. Ellerinde Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ile Rabia işareti bulunan döviz ve flamalar taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirip, slogan attı.

Parka, Müslüman Kardeşler'in öldürülen kurucusu Hasan el-Benna, Mısır rejimi tarafından idam edilen yazar Seyyid Kutub ve Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu Türkçe, Arapça ve İngilizce "Katlettiniz, Astınız, Yedirmeyiz" ve "Ya Müntakkim Allah, bizi intikamına memur et, şehitler borcunu ödedi, sıra bizde ümmet", "Mazlumu öldüren zalimin kurşunu değil, ümmetin suskunluğudur", "İhvan üzülme imam-hatip nesli seninle" yazılı pankartlar asıldı.

Parkın çevresinde ve içinde Seyyid Kutub, Şeyh Ahmet Yasin, Mehmet Akif Ersoy, Aliya İzzet Begoviç ve Malcom X'in sözlerinin yazılı olduğu pankartlar, parktaki Fatih heykelinde de Kur'an-ı Kerim'den ayetler, katliamı kınayan yazılar, fotoğraflar, posterler, bayraklar ve karikatürler yer aldı.

Konuşmaların yapılacağı platformun arka tarafına, üzerinde Türkçe, Arapça, İngilizce "Kardeşlik bedel ise Mısır'a destek zamanı", "Adeviyye'ye kardeş meydan Saraçhane" yazıları konuldu. 

Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ile Rabia işaretinin bulunduğu flamalarla donatılan parka, üzerinde Rabia işareti bulunan dev bir balon asıldı.

"Belki de bu işaret kurtuluşumuza vesile olacak"

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Aktüre, mitingde yaptığı teşekkür konuşmasında, Mısır ve Suriye'deki mazlumlara destek veren herkese teşekkür etti.

Yapılan katliamların kabul edilemez olduğunu belirten Aktüre, "Bu süreçte, bir kurşunla öldürülen Esma'yı gördük. Onun masumiyetini gördük. Rabia işaretini ve onun ne manaya geldiğini gördük. İnanıyoruz ki o kardeşimiz şu an cennette. Belki de bu işaret kurtuluşumuza vesile olacak. O masumiyet ile Allah'ın huzuruna çıkmak istiyoruz. İnşallah zafer yakın olacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, gruptakiler birlikte yatsı namazını kıldı ve Kunut duasını okudu.

Topluca yapılan duanın ardından, miting sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:21
Anahtar Kelimeler:
KatliamMısırProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ