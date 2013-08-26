Katliamlara karşı 100 binlik mesaj

İSTANBUL



İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, "Mısır ve Suriye için BM ile Batı'ya 100 binlik mesaj" sloganıyla miting düzenlendi.



İstanbul'un farklı yerlerinden otobüs ve otomobillerin bulunduğu araç konvoylarıyla mitinge gelen vatandaşlar, parkı doldurdu. Bazı vatandaşlar, parkın dışındaki kaldırım ve yeşil alanlardan mitingi takip etti. Ellerinde Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ile Rabia işareti bulunan döviz ve flamalar taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirip, slogan attı.



Parka, Müslüman Kardeşler'in öldürülen kurucusu Hasan el-Benna, Mısır rejimi tarafından idam edilen yazar Seyyid Kutub ve Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu Türkçe, Arapça ve İngilizce "Katlettiniz, Astınız, Yedirmeyiz" ve "Ya Müntakkim Allah, bizi intikamına memur et, şehitler borcunu ödedi, sıra bizde ümmet", "Mazlumu öldüren zalimin kurşunu değil, ümmetin suskunluğudur", "İhvan üzülme imam-hatip nesli seninle" yazılı pankartlar asıldı.



Parkın çevresinde ve içinde Seyyid Kutub, Şeyh Ahmet Yasin, Mehmet Akif Ersoy, Aliya İzzet Begoviç ve Malcom X'in sözlerinin yazılı olduğu pankartlar, parktaki Fatih heykelinde de Kur'an-ı Kerim'den ayetler, katliamı kınayan yazılar, fotoğraflar, posterler, bayraklar ve karikatürler yer aldı.



Konuşmaların yapılacağı platformun arka tarafına, üzerinde Türkçe, Arapça, İngilizce "Kardeşlik bedel ise Mısır'a destek zamanı", "Adeviyye'ye kardeş meydan Saraçhane" yazıları konuldu.



Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ile Rabia işaretinin bulunduğu flamalarla donatılan parka, üzerinde Rabia işareti bulunan dev bir balon asıldı.



"Belki de bu işaret kurtuluşumuza vesile olacak"



İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Aktüre, mitingde yaptığı teşekkür konuşmasında, Mısır ve Suriye'deki mazlumlara destek veren herkese teşekkür etti.



Yapılan katliamların kabul edilemez olduğunu belirten Aktüre, "Bu süreçte, bir kurşunla öldürülen Esma'yı gördük. Onun masumiyetini gördük. Rabia işaretini ve onun ne manaya geldiğini gördük. İnanıyoruz ki o kardeşimiz şu an cennette. Belki de bu işaret kurtuluşumuza vesile olacak. O masumiyet ile Allah'ın huzuruna çıkmak istiyoruz. İnşallah zafer yakın olacak" diye konuştu.



Konuşmanın ardından, gruptakiler birlikte yatsı namazını kıldı ve Kunut duasını okudu.



Topluca yapılan duanın ardından, miting sona erdi.





AA