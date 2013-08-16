Katliam protestoları sürüyor

ANKARA - Mısır'daki katliama yönelik protesto eylemleri yurdun çeşitli illerinde ve bazı ülkelerde sürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği'nin (Özgür-Der) çağrısı üzerine Eyüp Sultan Camisi'nde biraraya gelen vatandaşlar, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto ettiler.

Vatandaşlar, Mısır'da katliamın yapıldığı Rabiatül Adevviye Meydanı'nın ve darbe karşıtı gösterilerin sembolü dört parmakla yapılan "Rabia işareti" yaptılar.

Uluslararası Hukukçular Birliği üyesi bir grup avukat, Bebek'teki Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

"Mısır'da darbeciler insanlık suçu işliyor" yazılı pankart açan grup adına konuşan birliğin genel sekreteri Necati Ceylan, Mısır'da darbeye karşı barışçıl gösteri yapan insanların üzerine ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Mısır'da yaşananların "insanlığa karşı işlenmiş suç" olduğunu belirten Ceylan, "Mısır'da darbeciler, katiller ve emir verenler derhal yargılanmalıdır. Yapılan katliamı kınıyor, onurlu direnişi destekliyoruz. İnsanlığa karşı Mısır'da işlenen suçlar için Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığının derhal harekete geçmesini istiyoruz" dedi.

Ceylan'ın konuşmasının ardından, açılan pankart, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun duvarına bırakıldı.

Bu arada, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi üyeleri de Mısır'da yaşanan katliamı lanetlediklerini belirten bir basın açıklaması yaparak açtıkları pankartı konsolosluk duvarına astı.

Adana

Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam Adana'da sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Kemer Altı Camisi'nde cuma namazı kılan vatandaşlar, daha sonra katliamda yaşamını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, odular okudu ve Mısır'da katliam yapan ordu mensupları aleyhine slogan attı.

Van

Van'da, Cuma Namazı sonrası, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik yapılan katliamı protesto etmek amacıyla aralarında kadın ve çocuklarında da bulunduğu yüzlerce vatandaş, Hazreti Ömer Cami avlusunda, katliamda yaşamlarını yitirenler için sloganlar attı, dualar etti.

Mardin

Mardin'de 13 Mart Mahallesinde bulunan Fuat Yağcı Camisinde Cuma namazı sonrası Mısır'da yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Mardin'de vatandaşlar, katliamda hayatını kaybedenler için 3 gün 3 gece dua edecek.

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'da da katliamda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Pakistan

Katliam, Pakistan genelinde de cuma namazı sonrası gerçekleşen gösterilerle protesto edildi.

Başkent İslamabad’da Mescidi Şuheda Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi ve hükümetten Mısır ile ilişkileri dondurmasını talep etti.

Gösterilerde yapılan konuşmalarda, Müslümanların söz konusu katliama sessiz kalmaması istenirken, Pakistan halkının, darbe karşıtı barışçıl gösteriler sırasında katledilen kardeşlerinin yanında olduğu mesajı verildi.

Ülkenin diğer şehirlerinde de cuma namazı sonrası Mısır'daki katliam protesto edildi.