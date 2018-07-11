Katılımımız stratejik ilişkilerimizin onayı niteliğindeydi

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yemin törenine katılımımız Kosova ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin onayı niteliğindeydi." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'de bulunan Taçi, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Taçi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Türk halkı iradesini demokratik bir şekilde gösterdi. Halk kendi iradesi ile geleceği için kendi yolunu, gelişmenin ve ilerlemenin yolunu seçti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılımımız Kosova ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin onayı niteliğindeydi." diye konuştu.

Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birinin Türkiye olmasından dolayı müteşekkir olduklarını kaydeden Taçi, "Türkiye'deki yeni dönemde de iyi iş birliğimizin sürmesini bekliyorum. Türkiye Kosova’yı her zaman destekledi. Gelecekte de özellikle Kosova’nın tanınması ve uluslararası örgütlere üye olması hususunda Türkiye'nin bu desteğini sürdürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Kosova her alanda Türkiye ile iş birliğini sürdürecek"

Milli İstihbarat Teşkilatının Kosova'da FETÖ'cülere yönelik yaptığı operasyonun ardından Kosova'nın Türkiye'ye desteğinin devam edip etmeyeceğine dair yöneltilen bir soruya ise Taçi, "Kosova kurumsal anlamda güvenlik, savunma, ekonomi ve diplomasi de dahil tüm alanlarda Türkiye ile iş birliğini sürdürecektir." cevabını verdi.

Taçi, Türkiye ve Kosova'nın ekonomi alanında yapılacak daha çok şeyi olduğuna işaret ederek, Türkiye ziyareti vesilesiyle yatırımcıları Kosova'ya davet ettiğini belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı, ülke basınında yer alan Türkiye'nin ve TİKA'nın Kosova'daki yatırımlarını hedef alan haberlere ilişkin de "Sosyal medyanın imkanları, farklı farklı insanlara, yetkileri olsun ya da olmasın görüşlerini ifade etme imkanı sağlıyor. Fakat Kosova ve Türkiye ilişkileri, bu medya araçlarının görüşlerinin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sırbistan ile kalıcı barış konusunda kararlıyım"

Taçi, Kosova ve Sırbistan arasında yürütülen diyalog sürecine ilişkin ilk toplantının Brüksel'de yapıldığını ve yapıcı bir görüşme olduğunu kaydederek, Erdoğan'ın göreve başlama sürecinde Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

"AB yolunda ilerleme ve ABD’nin büyük desteği ve diğer ortaklarımızın desteği ile Kosova ve Sırbistan arasında barış anlaşmasına varılabileceğine inanıyorum." diyen Taçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile yakın bir zamanda yeni bir görüşme yapacağını bildirdi.

Ankara'da Rusya Başbakanı Dmitri Medmedev ile de görüşme fırsatı bulduğuna değinen Taçi, "Kosova ve Sırbistan arasındaki barış ve uzlaşma anlaşmasının Rusya tarafından da kabul edilmesi çok önemli." dedi.

Taçi, Kosova ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler konusunda da "İki ülke arasında kurumsal ve sosyal anlamda her alanda mükemmel iş birliği mevcut. Bu da uygulanmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Taçi, Kosova'nın AB'ye üyelik sürecine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde AB'den vize serbestisi konusunda olumlu ve çok iyi haberler alacağımızı ümit ediyorum ve ardından da AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi diğer kurumların da Kosova’nın başarılarını onaylamasının yolu açılacaktır. Kosova vize serbestisinin tüm kriterlerini yerine getirmiştir." diye konuştu.