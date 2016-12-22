TRABZON

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında eğitim, sağlık, maliye, bilgi, iletişim, gençlik, spor, kültür, gümrük ve tarım gibi alanlarda mutabakat zaptı, anlaşma, eylem planları ve ortak bildiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani'nin huzurunda imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Sani, Ramada Otel'deki başbaşa görüşmelerinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende iki ülke arasındaki mutabakat zaptı, anlaşma, eylem planları ve ortak bildiri Erdoğan ile Sani'nin huzurunda imzalandı

Sayıştay Başkanlığı ile Katar Devlet Denetleme Bürosu arasında Mali Denetleme Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani imza koydu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Katar Devleti Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasında Bilgi ve İletişim Teknolojisi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani tarafından imzalandı.

Türkiye ve Katar hükümetleri arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzaları, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani tarafından atıldı.

İki ülke hükümetleri arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani tarafından imzalandı.

Türkiye ve Katar hükümetleri arasında Kültürel Alanda İşbirliği Mutabakat Zaptı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Katar Maliye Bakanı Ali Sherif Al-Emadi imza attı.

Türkiye ve Katar hükümetleri arasında Gümrük Alanında Karşılıklı İşbirliği ve Yardımlaşma Anlaşması, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Katar Maliye Bakanı Ali Sherif Al-Emadi tarafından imzalandı.

KOSGEB ile Katar Kalkınma Bankası Arasında Eylem Planı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Katar Maliye Bakanı Ali Sherif Al-Emadi tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi tarafından imzalandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Katar Laboratuvarlar ve Standardizasyon Teşkilatı Arasında Mutabakat Zaptı'na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi imza attı.

İki ülke hükümetleri arasında Fuarlar Düzenlenmesi Konusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Jassin bin Mohamed Al-Sani tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Katar Ekonomik Bölgeler Şirketi Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Jassin bin Mohamed Al-Sani tarafından imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid bin Mohammed Al-Attiyah tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısının Ortak Bildirisi'ne ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani imza koydu.

AA