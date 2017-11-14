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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Kasım 2017 Salı 15:47
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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Rahim Dilli ile avukatı katıldı.

Dilli, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Üniversite yıllarında kısa bir dönem örgüte ait evlerde kaldığını kabul eden Dilli, "Üniversiteye kayıt yaptırmak için gittiğimde, bu kişilerle karşılaştım. Yurda davet ettiler, fiyatlar uygun olduğu için kabul ettim. Ev ortamı daha uygun diye düşünerek bu kişilere ait evlerde kalmaya başladım. Sohbet toplantılarına falan çağırdılar ama gitmedim. 5 ay kaldıktan sonra anlaşamadığımız için ayrıldım." dedi.

ByLock kullanmadığını öne süren Dilli, "ByLock kullandığım iddia edilen hat ve telefonu onların evinden ayrıldıktan sonra aldım. Bir daha da o insanlarla görüşmedim. O nedenle bunun mümkünatı yok." ifadesini kullandı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra askere gittiğini anlatan Dilli, "Askerdeyken gözaltına alınıp tutuklandım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuFETÖBylock
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