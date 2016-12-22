ANKARA - Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek reel getiri Amerikan dolarında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın kasım ayına ilişkin, "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,30 ile dolardan elde edildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 2,56 ve külçe altın yüzde 2,30 reel getiri sağladı.

Buna karşılık, mevduat faizi yatırımcısına yüzde 1,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,16 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,52 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yatırımcısına yüzde 4,07, külçe altın yüzde 3,81 ve mevduat faizi yüzde 0,23 reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,13 kaybettirdi.

Yıllık en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,81 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Yıllık değerlendirmede BIST 100 Endeksi ise yatırımcısına en çok kaybettiren araç. BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,14, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 12,63 kaybettirdi.

AA