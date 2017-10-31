Kasımda 248 sanığın FETÖ'den yargılanmasına başlanacak

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 15 Temmuz darbe girişimi ile örgütün bazı kurumlardaki yapılanmasına ilişkin ağır ceza mahkemelerinde açılan 7 davada 248 sanığın yargılanmasına kasımda başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalar da devam ediyor.

İstanbul'da duruşmalar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında oluşturulan binadaki salonda yapılıyor.

İlk duruşmalar

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş'in, FETÖ kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 2 Kasım Perşembe günü başlanacak.

Darbe girişimi sırasında biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari 2 binbaşının da aralarında bulunduğu tutuklu 15 sanık, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Silivri'deki duruşmalar, hafta boyunca sürecek.

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 30 yıla kadar, diğer 3 sanığın da "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 7 Kasım'da başlanacak. Duruşmalar 8 ve 9 Kasım'da da görülecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk ettiği öne sürülen 10'u tutuklu 16 rütbeli askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 10 Kasım'da başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal edilmesi ve çıkan olaylar ile aralarında Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edildiği, 152 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 42'si er 50 tutuklunun yargılandığı dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım'da görülecek.

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 72'si tutuklu 129 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Kasım'da Silivri'de başlanacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin, FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 kişi yargılanmasına 29 Kasım'da Silivri'de başlanacak.

Devam eden duruşmalar

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1 ve 2 Kasım'da Silivri'de devam edilecek.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılandığı dava 1 Kasım'da sürecek.

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada sanıklar, 2 ve 3 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Eski hakim Hasan Özdemir'in FETÖ'den yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Kasım'da devam edilecek.

"Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 81 sanığın yargılandığı dava 6, 7, 9 ve 10 Kasım'da yapılacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davaya 6 Kasım'da devam edilecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki eski savcı Turhan T'nin FETÖ'den yargılandığı ve itirafçı olduğu dava, 7 Kasım'da görülecek.

FETÖ'nün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma sonucunda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edilecek.

İtirafçı olan eski hakim Emir B'nin örgüt üyeliğinden yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım'da yapılacak.

FETÖ'nün CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek "kumpas" kurduğu gerekçesiyle 18 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 13 Kasım'da devam edilecek.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 58'i tutuklu 86 polisin yargılanması sürecek.

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla aralarında Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13, 14 ve 15 Kasım'da Silivri'de devam edilecek.

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında bazı polislerle bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve 44 polisin, "FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi olmak" ile "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı dava 16 Kasım'da devam edecek.

FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20, 22 ve 23 Kasım'da Silivri'de görülecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin, tutuklu 41 sanığın yargılanmasına İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20 Kasım'da devam edilecek.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'si tutuklu 83 sanığın yargılanması, 20 Kasım'da yapılacak.

Eski hakim Mustafa Başer'in eşi Rabia Başer'in FETÖ üyeliği iddiasına ilişkin yargılandığı dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım'da görülecek.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan biri tutuklu 40 askerin yargılanmasına, 27 Kasım'da devam edilecek.

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 72'si tutuklu 129 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım'da yapılacak.

Yine aynı tarihte FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Duruşmalar 30 Kasım'a kadar hafta boyunca sürecek.

Darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava, 27 Kasım'da Silivri'de görülecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili, 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı davanın görülmesine 28 Kasım'da devam edilecek.

Örgütün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 17'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava 29 Kasım'da görülecek.