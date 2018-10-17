Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99078
ALTIN
224.551
DOLAR
5.6852
STERLİN
7.4694
EURO
6.5685
TESK'ten 'indirim' uyarısı
TESK'ten 'indirim' uyarısı
CEVHER, "İÇİME SİNEN ŞARKILAR YAPTIM"
CEVHER, "İÇİME SİNEN ŞARKILAR YAPTIM"
Anaokulunda çiftlik hayatı
Anaokulunda çiftlik hayatı
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda

'Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyuyoruz'

İspanya hükümeti, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyduklarını bildirdi.

'Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyuyoruz'

İspanya hükümeti, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyduklarını bildirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:30
0 Okunma
'Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyuyoruz'

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili oluşan uluslararası kaygıları İspanya hükümetinin de paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, "İspanya hükümeti, Türk ve Suudi makamlarının iş birliğiyle yapılan soruşturmanın ivedilikle sonuçlandırılmasını temenni eder. İspanya, temel değerler olarak basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra gazetecilerin korunmasının gerekliliğini de savunmaktadır." ifadeleri yer aldı

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IspanyaAnkara BüyükelçiliğiCemal Kaşıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Rezidansa bugün girilmesini umut ediyoruz
Çavuşoğlu: Rezidansa bugün girilmesini umut ediyoruz
TSK'ya 3 yeni modüler üs bölgesi
TSK'ya 3 yeni modüler üs bölgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili şikayetinden vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili şikayetinden vazgeçti
Kanser tarama programıyla 52 bin kişiye erken tanı
Kanser tarama programıyla 52 bin kişiye erken tanı
"Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak istiyoruz"
"Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak istiyoruz"
Doğu Akdeniz'i kirleten gemilere 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası
Doğu Akdeniz'i kirleten gemilere 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası
"Savcılık uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir"
"Savcılık uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir"
Tasfiyelik eşya açık teklif yöntemiyle satılabilecek
Tasfiyelik eşya açık teklif yöntemiyle satılabilecek
Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi
Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ