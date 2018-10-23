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'Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Türkiye’ye ekip gönderdik ve Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak." dedi.

'Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Türkiye’ye ekip gönderdik ve Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak." dedi.

23 Ekim 2018 Salı 11:13
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'Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak'

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Retno Marsudi ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile dünkü görüşmesinde Kaşıkçı olayına ilişkin bilgilendirmede bulunduğunu aktardı.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattığını belirterek, Kaşıkçı olayının soruşturulması için Türkiye'ye ekip gönderdiklerini ve gazetecinin ölümünden sorumlu herkesin tutuklanacağını ifade etti.

Yürütülen soruşturmanın eksiksiz şekilde gerçeği ortaya çıkaracağını dile getiren Cubeyr, ayrıca oluşturacak mekanizma ve çalışmalarla böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağını söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi yaptığı açıklamada, ülkesinin Kaşıkçı olayındaki soruşturmanın açık şekilde yürütülmesi talebini vurguladı.

Marsudi ve Cubeyr’in görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik, yatırım, turizm ve ticaret gibi çeşitli alanlarda geçen yıl mutabakata varılan ekonomik anlaşmalar ele alındı.

Cubeyr’in bugünkü temaslarının ardından ülkeden ayrılması bekleniyor.

Widodo dün Cubeyr ile Bogor'daki Başkanlık Sarayı'nda yaptığı görüşmede Kaşıkçı soruşturmasının şeffaf yürütülmesi talebinde bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cemal KaşıkçıSuudi ArabistanSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr
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