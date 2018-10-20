Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Kaşıkçı 'boğularak öldürüldü' iddiası

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaşıkçı 'boğularak öldürüldü' iddiası

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:56
0 Okunma
Kaşıkçı 'boğularak öldürüldü' iddiası

İSTANBUL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, Suudilerin Kaşıkçı'nın boğulma suretiyle hayatını kaybettiği sonucuna vardığını söyledi.

Haberde bununla birlikte Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir delilsunulmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
KaşıkçıöldürüldüIddiaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur
Etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur
Star Rafinerisi açılışı gerçekleştirildi
Star Rafinerisi açılışı gerçekleştirildi
Türkiye dünya çapında söz sahibidir, bu bizi çok sevindiriyor
Türkiye dünya çapında söz sahibidir, bu bizi çok sevindiriyor
Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin ses kaydı vermesi söz konusu değil
Türkiye'nin ses kaydı vermesi söz konusu değil
'Türkiye daha ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kalacak'
'Türkiye daha ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kalacak'
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bugün yaşadığımız sıkıntıların hepsi gelip geçici
Bugün yaşadığımız sıkıntıların hepsi gelip geçici
Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz
Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ