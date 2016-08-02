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'Kaset' soruşturması

CHP Antalya Milletvekili Baykal ve bazı eski MHP'li milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

'Kaset' soruşturması

CHP Antalya Milletvekili Baykal ve bazı eski MHP'li milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

02 Ağustos 2016 Salı 15:01
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'Kaset' soruşturması

 Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı,  CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli bulunan 170 kişiden 89'u hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 31'i tutuklu

Dosyanın şüphelisi 31 kişinin halen başka suçlardan tutuklu oldukları öğrenilirken, 50 şüphelinin de gözaltına alınmaksızın ifadelerinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat yollandı.

36 kişi gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı verilen 89 kişiden 36'sının gözaltına alındığı, 53 şüphelinin yakalanması çalışmalarına da devam edildiği bildirildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bu soruşturma ve 2011'de bazı isimlerin MHP'den istifasına yol açan görüntülerle ilgili soruşturma dosyaları geçen aylarda, "Özel hayatın gizliliğine yönelik eylemlerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin şüpheler" üzerine birleştirilmişti.

Savcılığın birleştirme kararında, şu ifadeler yer almıştı:

"Müştekilere ait olduğu iddia edilen ve internet ortamında yayınlanan video görüntülerini çeken, internet ortamında yayınlanan olay faillerinin eylemlerinin icrasındaki benzerlikler gözetildiğinde aynı örgütsel yapı tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin beyanlar, deliller elde edildiği ve bu yönüyle her iki soruşturma evrakı arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlaşıldığından, her iki soruşturma evrakının birleştirilmesine karar verilmiştir."

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 15:02
Anahtar Kelimeler:
MHPCHPAntalyaAnkara
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