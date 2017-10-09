'Kaset' komplosu iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Baykal'a ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasından sonra soruşturmaya başlandığı ancak 2016'ya kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadığı belirtilmiş, MHP'li yöneticilere ilişkin görüntülerle ilgili dosyanın ise 2011'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlatıldı.

İddianamede, olay faillerinin ortaya çıkarılmasında delil olarak kullanılabilecek görüntülerin çekildiği adreslerin belirlenmesi, plaka tanıma sisteminden, güvenlik kamerası görüntülerinden, telefon konum ve irtibat bilgilerinden, tanık bilgilerinden yararlanılarak olayın gerçek failleri ve çevresinde odaklanması, bu şekilde şüphelilerin ortaya çıkarılması gerekirken, tam aksi yönde hareket edilerek soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bu delil ve imkanlardan yararlanılmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Her iki soruşturma dosyasının, görüntülerin çekilip yayınlanması eylemleri arasındaki benzerlikler, bu eylemlerin aynı örgütsel yapı tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin beyanlar, deliller doğrultusunda aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirildiği bildirildi.

FETÖ irtibatı

FETÖ'nün, diğer devlet kurumları gibi Emniyet teşkilatı içinde de örgütlendiğine değinilen iddianamede, örgütün bu kurum içerisindeki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra kurumun personel, teknik, araç ve gereçlerini örgütsel operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya başladığı vurgulandı.

İddianamede, müştekiler Deniz Baykal, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Ümit Şafak, Osman Çakır, Mehmet Ekici, Bülent Dinmez, Ahmet Deniz Bölükbaşı ve İhsan Barutçu'ya yönelik eylemlerin yöntem, hedef kişi, zamanlama, amaç, kurgu, yayınlanma gibi özellikleriyle birbirlerine benzer nitelikte olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, iddianamede, şüphelilerden Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan hakkında, kamuoyunda "Böcek davası" olarak bilinen, o dönemde Başbakanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutu ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda iki adet telsiz verici cihazı ele geçirilmesi üzerine kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

İddianamede, "Sonuç olarak, tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ'nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları denilen operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli Fetullah Gülen'in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek soruşturmaya konu edilen müştekilere yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

12 ayrı adres

İddianamede, şüpheliler tarafından, söz konusu eylemler kapsamında 24 mağdur/müştekiye yönelik, 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığı belirtildi.

Şüphelilerin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Soruşturmaya konu eylemlere katıldığı belirlenen 171 şüpheliden 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtildi.

Emniyet istihbarat birimlerinde görev yapan 164 şüpheliden 145'inin FETÖ üyesi olduğu, bunlardan 118'inin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Örgüt mensubu olduğu belirlenen 145 şüpheliden 134'ünün FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ya da rütbelerinin geri alındığı, 20'sinin Bank Asya'da hesabının bulunduğu, 53'ünün eşi, çocuğu, kardeşi, anne ya da babasının ByLock kullandığı kaydedildi.

Ayrıca, FETÖ mensubu 151 şüpheliden 46'sının soruşturma kapsamında tutuklandığı, 44 şüpheli hakkında yakalama kararı alındığı belirtildi.

Gülen de şüpheli

İddianamede FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, örgütün "Emniyet imamı" olan "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, kapatılan Nokta dergisinin eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve suç tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara temsilcisi olan ve "Habervaktim" internet sitesinde yazan gazeteci Yener Dönmez "şüpheli" olarak gösterildi.

İddianamenin şüphelileri şunlar:

"Fetullah Gülen, Osman Hi̇lmi̇ Özdi̇l, Ramazan Akyürek, Ömer Altıparmak, İbrahi̇m Faruk Bayındır, Ayhan Falakalı, Recep Güven, Coşgun Çakar, Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Yurt Atayün, Hami̇ Güney, Muharrem Durmaz, Ali̇ Fuat Yılmazer, Zeki̇ Güven, Erol Demi̇rhan, Ramazan Karakayalı, İbrahi̇m Tuka, Cevheri̇ Güven, Yener Dönmez, Yunus Yazar, Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci̇, Ertan Arslan, Abdulhali̇m Sönmez, Abdulvahi̇t Tunçay, Abdül Köksal, Adem Çağlar, Adem Çoban, Adem Özyılmaz, Adi̇l Bulat, Ahmet Ari̇f Atak, Ahmet Kabaağaç, Ahmet Kalaycı, Ahmet Ümi̇t Seçgi̇n, Ahmet Yılmaz Eki̇z, Akın Demi̇rkıran, Aki̇f Buyrukoğlu, Ali̇ Ağıllı, Ali̇ Arslantaş, Ali̇ Güler, Ali̇ İhsan Tezcan, Ali̇ Osman Kayan, Ali̇ Özdoğan, Ali̇ Poyraz, Ari̇f Tuncal, Aydın Altunkaya, Bahaddi̇n Alaca, Bahti̇yar Peşter, Bayram Ali̇ Deveci̇oğlu, Bedri̇ Ünal, Uğur Eski̇, Cebrai̇l Cıcık, Abdullah Bayrak, Cemal Yörübulut, Cengi̇z Söğüt, Ceyhan Berberoğlu, Davut Ersoy, Emrah Kanmaz, Emre Baykal, Erdal Argın, Erdal Çeti̇nkaya, Erhan Sazi̇l, Ersi̇n Erdi̇n, Yunus Hazar, Fati̇h Aydın, Fati̇h Doğan, Fati̇h Taşpınar, Fati̇h Ünen, Gökhan İldeş, Gürsel Gündüz, Hakan Kırdağ, Hali̇l Adalı, Hamza Doğan, Harun Aydın, Harun Teke, Hasan Hüseyi̇n Danacı, Hasan Uyar, Hayati̇ Başdağ, Hi̇kmet Kopar, Hi̇kmet Neci̇oğlu, İbrahi̇m Nuhoğlu, İrfan Demi̇r, İzzet Yılmaz, Kaan Özyi̇ği̇t, Kürşat Şenol Yılmaz, Lati̇f Harun Pi̇şki̇n, Levent Erkan, Mahmut Taşcı, Mehmet Aki̇f Yılmaz, Mehmet Demi̇rbi̇lek, Mehmet Karateki̇n, Mehmet Koçak, Memduh Tosun, Mesut Yılmaz, Meti̇n Ugan, Muammer Acar, Muhammed İkbal Kayaduman, Muhammed Mustafa Aksoy, Muhi̇tti̇n Kantemi̇z, Murat Ahmetoğlu, Murat Akkuş, Murat Yöney, Musab Soyak, Mustafa Alpsar, Mustafa Alpteki̇n, Mustafa Başer, Mustafa Çeli̇k, Mustafa Edi̇p Çakmak, Mustafa Koparan, Mustafa Süngü, Mustafa Tokmak, Nesli̇han Şi̇mşek, Ni̇yazi̇ Gökgöz, Nuretti̇n Sağdaş, Nurullah Altınel, Nurullah Karataş, Okan Ayteki̇n, Osman Gülbel, Osman Karakuzu, Osman Oktay Ilıcan, Ömer Ayhan, Ömer Demi̇r, Ömer Faruk Kartın, Özgür Öztürk, Özgür Türker, Recep İnci̇, Recep Şahi̇n, Rüstem Ati̇k, Sadık Akpınarlı, Sai̇t Yi̇rmi̇beş, Sali̇h Keski̇nkılıç, Sali̇m Doğan Zengi̇n, Sami̇ Uslu, Selçuk Küçükaslan, Seli̇m Yasdıbaş, Serkan Şahan, Serkan Yurtçu, Seyit Battal Kırşan, Sinan Altıparmak, Sinan Akkaya, Sinan Özdemir, Süleyman Bağlan, Şaban Albayrak, Şahin Çelik, Şemsettin Dündar, Şerif Yiğit, Şükrü Bahşı, Tahsin Durukan, Talha Ülkümen, Tamer Özbek, Taner Aydın, Timurtaş Kayacı, Tolga Güzeltaş, Tolgahan Baydar, Türkay Aydın, Ufuk Kaba, Üstün Yukarıkır, Kenan Peksoy, Yası̇n Akgün, Yası̇n Subaşı, Yılmaz Angın, Yılmaz Şı̇mşek, Yı̇ğı̇t Uyar, Yusuf Dağdelen, Yücel Bı̇lgı̇ç, Ahmet Şentürk, Sadedtı̇n Akgüç, Hüseyı̇n Özbı̇lgı̇n ve Tamer Bülent Demı̇rel."

Mağdur ve müştekiler

İddianamede Bekir Aksoy, Ahmet Hurşit Tolon, Bülent Dinmez, Deniz Baykal, İhsan Barutçu, Mehmet Ekici, Metin Çobanoğlu, Mehmet Taytak, Osman Çakır, Recai Yıldırım, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Aydın Deliktaşlı, Can Baytok, Cüneyt Bayrak, Emine Ülker Tarhan, Feridun Pehlevan, Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan Bayıllıoğlu, Kadir Özbek, Mustafa Cihan Paçacı, Nihat Ali Özcan, Süleyman Biroğul, Ümit Şafak ve Yusuf Ziya Yağmur ile MHP Genel Başkanlığı, mağdur ve müşteki olarak yer aldı.