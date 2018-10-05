KASEİNOV’A KIRGIZİSTAN DEVLET NİŞANI

M.KEMAL SALLI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov'u, Türk kültürüne yaptığı üstün hizmetlerden dolayı, Danaker Devlet Nişanı'yla onurlandırdı.

Kırgızistan Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende konuşan Kıgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “Türk dili konuşan ülkeleri birbirine bağlayan çok önemli bir manevi köprü oluşturan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un, Kaseinov önderliğinde çok önemli etkinliklere ve çok önemli çalışmalara imza attığını ve Kaseinov’un başkanlığı yaptığı dönemde TÜRKSOY’un, uluslararası arenada büyük bir prestij sahibi olduğunu” söyledi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kaseinov döneminde Kırgızistan ile TÜRKSOY arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Kırgız halkının manevi ve kültürel değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve hem kardeş ülkelerde hem de uluslararası arenada en iyi şekilde tanıtılması konusunda yaptığı unutulmaz katkıları için ayrıca teşekkür etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, özellikle, TÜRKSOY tarafından 2018 yılının dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov Yılı ilan edilmesi, Kırgız şair ve yazarların kitaplarının yayınlanması nedeniyle TÜRKSOY Genel Sekreterine teşekkürlerini iletti.

KASEİNOV: “KIRGIZİSTAN’IN DESTEĞİNİ HER ZAMAN YANIMIZDA HİSSETTİK”

Kendisini Kırgızistan’ın en büyük devlet nişanına layık gören Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'a teşekkür eden Büyükelçi Düsen Kaseinov, törende yaptığı konuşmada, “TÜRKSOY çatısı altında gerçekleştirdiği bütün çalışmalarda, düzenlediği bütün etkinliklerde Kırgızistan yönetiminin desteğini her zaman yanında hissettiklerini söyledi. 2018’in “CENGİZ AYTMATOV YILI” ilan edilmesine ilişkin kararın, TÜRKSOY’a üye bütün kardeş ülkeler tarafından alınmış ortak bir karar olduğunu belirtti ve yazarın doğumunun 90.yılı onuruna bütün dünyada etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Kaseinov ayrıca, Kırgızistan'ın Tokyo Büyükelçiliği tarafından Kasım 2018’de Japonya’da Aytmatov’a ithaf edilen etkinlik yapılacağını belirtti.

“DANAKER DEVLET NİŞANI” ÜSTÜN HİZMET SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Kırgızistan ve Türk Dili Konuşan Ülkeler ile dostluğun, kültürel bağların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yaptığı katkılarından dolayı Danaker Devlet Nişanı’na layık görülmüş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 30 Ağustos 2018’de TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a, "Danaker Devlet Nişanı" verilmesini öngören kararı imzalamıştı.

Danaker Devlet Nişanı, 1999'dan bu yana halklar arasında barış, dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan devlet adamı, sanatçı ve bilim insanlarına veriliyor. Kırgızistan'ın Danaker Devlet Nişanı daha önce, 2004 yılında Ukrayna Bilimler Akademisi Başkanı Boris Patan, Japon Diplomat Sadako Ogata ve Çin Ticaret Bakanı Hao Hoçen'e, 2011 yılında Türkiye Başbakanı görevindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2015 yılında Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e, 2017 yılında ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e verilmişti.

CUMHURBAŞKANI CEENBEKOV: “TÜKSOY’A MİNNETTARIZ”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında Kırgızistan’ı ziyaret eden Genel Sekreter Düsen Kaseinov’u makamında kabul etmiş ve 2018 yılını Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı ilan ettikleri için minnettarlığını bildirmişti. Kaseinov'u, 2017-2020 yılları için TÜRKSOY Genel Sekreteri görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle tebrik eden Ceenbekov, Kaseinov'un TÜRKSOY'un uluslararası arenada rolünü ve otoritesini artırma, Türk dili konuşan halklar arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin güçlendirme, kültürel, insani ilişkilerin geliştirme yönündeki çalışmalarını artırarak devam ettireceğine olan inancını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, TÜRKSOY Genelsekreteri Düsen Kaseinov’u yaptığı üstün hizmetlerden dolayı kutlayarak şöyle demişti:

"Bu yıl 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan TÜRKSOY'u kutluyorum. Siz, Kırgız halkının kültürü ve manevi mirasının Türk dili konuşan halklar arasında ve dünya genelinde yaygınlaştırılmasına büyük katkılar sunmuşsunuz. TÜRKSOY olarak 2014 yılını ‘Toktogul Satılganov Anma Yılı’, 2016 yılını ‘Yusuf Balasagun Anma Yılı’ ve 2018 yılını da Kırgız halkının görkemli evladı, ünlü yazar ‘Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı’ ilan ettiniz. Aytmatov'un doğumunun 90. yıldönümünü önemli etkinlikler ile kutlamak için var gücümüzle çalışacağız. Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıldönümünü kutlayacağımız ana etkinlik, Issık Göl'de yapacağımız ‘Uluslararası Forum’ olacaktır.” TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “2018 Cengiz Aytmatov Anma Yılı Açılışı”nın Nisan ayında yapıldığını ve bütün yıl boyunca TÜRKSOY üyesi ülkeler ve dünya genelinde çok sayıda Aytmatov'u anma etkinlikleri düzenlediklerini dile getirmişti.

“AYTMATOV KALEMİYLE DÜNYAYI FETHETTİ”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Dünyası'nın, ilk olarak ruh dünyası olduğunu ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve onun emsalsiz eserlerinin bu sözün en güzel kanıtlarından olduğunu vurgulamış ve şunları söylemişti: "Cengiz Aytmatov’un eserleri gerçekten de dünyadaki bütün milletlerin ilgisini uyandıran manevi bir hazine olmuştur. “Büyük Cengiz-han dünyayı kılıç ile fethetmişse, büyük Cengiz Aytmatov dünyayı kalemiyle fethetmiştir!”, sözü boşuna söylenmese gerek. Aytmatov’u konuşmak için ne kelimeler ne de zaman yeter. O, her yönüyle örnek bir yaşam sürmüştür. Aytmatov, yetim bir çocuk olarak, çocuklarının babası olarak, milletinin ümidi ve gururu, dünyaca tanınmış bir yazar, siyasetçi ve devlet adamı, profesyonel bir diplomat, gönüllü bir barış elçisi olarak ve daha bir çok sıfatıyla günlerce konuşulacak örnek bir şahsiyettir. Doğumunun 90. vefatının ise 10. yıl dönümünde büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum.”

KUTLUYORUZ

Önce VATAN yazı ailesi olarak TÜRKSOY Genelsekreeri Düsen Kaseinov’u kutluyor, başarılrının devamını diliyoruz.