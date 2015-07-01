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'Kasap sucuk köfte ve kıyma'da yeni dönem

Kasaplar, bugünden itibaren hazır şekilde, markasız "kasap sucuk, köfte ve kıyma" satamayacak, bu ürünleri müşterinin yanında hazırlamaları zorunlu olacak

'Kasap sucuk köfte ve kıyma'da yeni dönem

Kasaplar, bugünden itibaren hazır şekilde, markasız "kasap sucuk, köfte ve kıyma" satamayacak, bu ürünleri müşterinin yanında hazırlamaları zorunlu olacak

01 Temmuz 2015 Çarşamba 11:54
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'Kasap sucuk köfte ve kıyma'da yeni dönem

BALIKESİR - Kasaplar, Et ve Et Ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda bugünden itibaren hazır şekilde, markasız " kasap sucuk,köfte ve kıyma" satamayacak, bu ürünleri müşterinin yanında hazırlamaları zorunlu olacak.

Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 13 Şubat 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve 1 Temmuz 2015'e kadar kasaplara süre tanındığını söyledi.

Tebliğe göre, bugünden itibaren et ve ürünlerinde adeta yeni bir döneme girildiğini belirten Yıldız, kasapların markasız, açıkta kıyma, kasap sucuk ve köfte satamayacağını dile getirdi.

Bursa'da kasapların satışlarının düşmemesi için bir çalışma yaptıklarını aktaran Yıldız, "Kasaplara patent ve marka aldık. Kasaplarımızın kendi markaları ve etiketleri var. İmalathanelerle sözleşme yapıp, ambalajlı, etiketli olarak sucuk, köfte satışa sunuyoruz. Etiketi olmayan ürünlerin satışı artık yasak" diye konuştu.

'4 köfteyi o anda nasıl yapacaksınız?'

Balıkesir Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu ise kendileri için en büyük sorunun köfte ve sucukta oluştuğuna dikkati çekti.

Tebliğe göre, bu ürünler müşterinin yanında hazırlanırsa satılabileceğini ifade eden Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Müşteri, kasapta köfte için beklemiyor. Ayrıca beşer onar kiloluk hazırlıyoruz. Müşteri bazen 4 köfte istiyor, 4 köfteyi o anda nasıl yapacaksınız? Sucuk için izin belgesi alınmasını ve bir imalathanede markalı üretim yapılmasını şart koşuyor. Bu zorunluluklar, 4 büyük firmanın baskısıyla çıkarıldı. Değişeceğini umuyoruz. Yeni hükümet kurulmasını bekliyoruz. Hükümet kurulduğu an bu konuda kasaplar lehine bir düzenleme olacak. Türkiye genelinde 50 bin kasap esnafı var. Bugüne kadar kimi zehirlemişiz? Bugüne kadar kötü mü yaptık da yasak getirdiniz? Herkesten önce toplum sağlığını önemsiyoruz. Hangi esnaf ayağına kurşun sıkar, müşterisini kaybeder. Bütün ürünlerimiz taze etten, hijyenik ortamlarda üretiliyor."

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 11:15
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKasaplar
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