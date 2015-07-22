Kars'ta teröristler yol kesip araçları yaktı

KARS - Kağızman ilçesinde yol kesen bölücü terör örgütü PKK mensubu bir grubun, 13 aracı ateşe verdiği belirtildi.

PKK mensubu yaklaşık 30 kişinin, Kağızman-Iğdır-Erzurum karayolunun Çayarası köyü Zeraphane mevkisinde durdurarak ateşe verdiği araçları söndürme çalışmalarına, bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından başlandı.

Karayolundaki farklı noktalarda terör örgütü üyelerince yakılan 8 tır, bir LPG tankeri, 2 pikap ve 2 otomobile itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti.

Kars merkez ve Kağızman'dan bölgeye sevk edilen 4 itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçlardaki yangın söndürüldü.

Teröristlerin, araçlardan indirdikleri sürücü ve yolcuların cep telefonlarına da el koyduğu öğrenildi.



Kağızman kırsalına kaçan grubun yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.