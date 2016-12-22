Hava sıcaklığının gece

sıfırın altında 26 derece

olarak ölçüldüğü Kars'ta etkili olan

kar yağışı

ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, geçen salı günü başlayıp aralıklı devam eden kar yağışı yüzünden Kars'ta yollar buz tuttu.

Karayolları ve belediye ekiplerinin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptığı kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşlar da ev ve işyerleri önündeki karı temizlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 26 derece olarak ölçüldüğü kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

Kar kalınlığı, Sarıkamış ilçe merkezinde 60 santimetre, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 75 santimetre olarak ölçüldü.

AA