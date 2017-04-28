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Karşı Komşu Müzik Grubu Çocuklarla Buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı kapsamında DEM Marmara (Deneyimsel Eğitim Kulübü Marmara Üniversitesi) ve DEM Medipol (Deneyimsel Eğitim Kulübü Medipol Üniversitesi)’ün düzenlemiş olduğu etkinlikte Karşı Komşu müzik grubu çocuklarla buluştu

Karşı Komşu Müzik Grubu Çocuklarla Buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı kapsamında DEM Marmara (Deneyimsel Eğitim Kulübü Marmara Üniversitesi) ve DEM Medipol (Deneyimsel Eğitim Kulübü Medipol Üniversitesi)’ün düzenlemiş olduğu etkinlikte Karşı Komşu müzik grubu çocuklarla buluştu

28 Nisan 2017 Cuma 08:32
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Karşı Komşu Müzik Grubu Çocuklarla Buluştu

HABER: FERİDUN ANIL YILGI

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ı kapsamında Türkiye’nin her yerinde çocuklar için bir çok etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerin hepsinde ortak amaç çocuklarımızın yüzünü güldürmek onların gününde onlarla daha çok ilgilenebilmek ve onlara bizler için çok önemli olduklarını hatırlatmaktı. 24 Nisan Pazartesi günü bu etkinliklerden birinde yer alabilmek bizim için büyük bir şans ve mutluluk kaynağı oldu. DEM Marmara (Deneyimsel Eğitim Kulübü Marmara Üniversitesi) ve DEM Medipol (Deneyimsel Eğitim Kulübü Medipol Üniversitesi)’ün düzenlemiş olduğu bu güzel etkinlikte bizde Karşı Komşu müzik grubu olarak yer aldık. Beykoz’da Hacı Numan Ortaokulunda gerçekleştirdiğimiz bu güzel etkinlikte çocuklarımızla buluştuk, onların bayramını kutladık, onlarla oyunlar oynadık ve onlara sevdikleri parçaları çaldık. Öğlen 12’den akşam 7’ye kadar süren bu etkinlikte her yaştan çocuklarla birlikte etkinlikler yaptık ve öğlen 4’te de Suriyeli kardeşlerimizin de aramıza katılmasıyla mutluluğumuza mutluluk katmış olduk. Onların yüzündeki gülümsemeyi görebilmek , onlarla birlikte eğlenebilmek , onlarla sohbet edebilmek ve onlarla birlikte şarkılar söyleyebilmek çok güzel bir histi bizim için. Keşke bu tarz etkinlikleri sadece 23 Nisan için değil çocuklarımız için daha fazla yapabilsek, onların yüzündeki gülümsemeyi daimi kılabilsek. Ben bu güzel etkinliği düzenledikleri ve Karşı Komşu müzik grubu olarak bizleri de bu güzel etkinliğe çağırıp bizlere unutamayacağımız bir gün yaşattıkları için DEM Marmara ve DEM Medipol kulüplerine çok teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Karşı Komşu Müzik GrubuDEM MarmaraDEM Medipol23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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