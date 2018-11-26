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Kars ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Eş zamanlı operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Kars ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Eş zamanlı operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:03
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Kars ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

KARS

Kars ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars'ın Kağızman ilçesi ile Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, bir ruhsatlı tabanca ve 178 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin arandığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsDiyarbakırPKK/KCKOperasyon
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