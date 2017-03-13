Kars'taki 'FETÖ ana davası' başladı

KARS

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, aynı komutanlığın eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da yer aldığı 16'sı tutuklu 17 eski rütbeli askerin yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Serkan Polat, Emrah Akça, Haydar Küreş, Harun Doğanay, Sami Büberci, Çetin Aydoğan, Ferhat Demirci ile tutuksuz yargılanan İbrahim Erhan Akça hazır bulundu.

Diğer sanıklardan Ali Avcı, Eyüp Ağbağ, Osman Atlı, Cemal Sudaş, Süleyman Koç da tutuklu bulundukları Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklar Nihat Uçan, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler ile Ali Ercan Ormanoğlu ise duruşmaya getirilmedi.

Tanıklar, sanıkların avukatları, sanık yakınları ile izleyicilerin de yer aldığı duruşma sanıkların kimlik tespiti işlemiyle sürüyor.

Güvenlik güçleri adliye içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 130 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları belirtilen tutuklu sanıklardan örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, aynı komutanlığın eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan, Tuğgeneral Avcı'nın emir subayı Emrah Akça, eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat, eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Tabur Komutanı Süleyman Koç, eski Merkez Komutan Vekili Haydar Küreş, eski 2. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Harun Doğanay ve eski vekili Muslih İpekliler, eski 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Ali Ercan Ormanoğlu, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Erdinç Serçe, eski Komuta Destek Tabur Komutanı Vekili Ferhat Demirci, eski Lojistik Şube Müdür Vekili Sami Büberci, eski MEBS Şube Müdürü Eyüp Ağbağ, eski Harekat Merkez Amiri Cemal Sudaş, eski Lojistik Destek Komutanı Çetin Aydoğan, Osman Atlı ve tutuksuz olan eski Personel Şube Müdürü İbrahim Erhan Akça "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların FETÖ'nün kentteki "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları, sıkıyönetim direktifinin, Genelkurmay Personel Planlama Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından "Harekat Yıldırım" adı altında "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzasıyla Kars'a gönderildiği ve buna göre Avcı'nın Kars'ta "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, Avcı'nın darbe girişimi gecesi emniyette tedbirlerin alınması için tabur komutanları ve Polat'ı tugaya çağırdığı ve toplantı sonrası Avcı ve Polat'ın diğer komutanlara görevlendirme yaptığı anlatılıyor.

İddianamede, darbe günü kentte yaşananlar aktarılarak, darbe teşebbüsü sırasında Polat ile tankların ilerlememesi için yolu kapatarak kendilerini engellemeye çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Cahit Karakelle arasında geçen diyalogda, Karakalle tarafından sakin olmaları, kışlalarına dönmeleri yönünde ihtar edilen darbeci komutan Polat'ın, "Bu iş bitti komiser, çekilin" dediği ve Polat'ın tankı kullanan askere de "Ez geç şunları, ez geç" talimatı verdiği belirtiliyor.

Uçan'ın, darbe girişimini öğrendikten sonra kışlaya dönmek isteyen tankları engellemesi yüzünden kışlaya giremedikleri de anlatılan iddianamede, Uçan'ın kışlaya dönmek isteyen tanklardaki askerleri "geri gidin, yargılanacaksınız", "vatan hainisiniz", "kimliklerinizi verin" şeklinde tehdit ettiği ve darbe teşebbüsüne devam etmeleri için geri dönme emri verdiği ayrıca tanklarda askerlere "vurun, kırın, gerekirse tanklarla ezin", "olaya kaza süsü verin" şekilde emir verdiği yer alıyor.

İddianamede, ağır silah yüklü tanklarla 50 kişilik askeri grupla Kars Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gelen askerlerden sorumlu Binbaşı Erdinç Serçe'nin 3. sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Batı'ya yönelik "Şu andan itibaren ülkede sıkıyönetim ilan edildi, askeriye hükümete el koydu. Bundan sonra bizimle çalışacaksınız, silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Bizim emrimizdesiniz, sizin muhabere şube müdürlüğünüzü harekat merkezi olarak kullanacağız, bize zorluk çıkartmayın, içeriye girmemize yardımcı olun ve teslim olun, bizi zor kullanma durumunda bırakmayın." şeklinde konuştuğu, Batı'nın ise "Gerekirse şehit oluruz, Türk polisine mi sıkacaksınız. Gidin dağdaki teröristlerle çatışın" şeklinde konuşup Serçe ve beraberindeki askerlere tepki gösterdiği aktarılıyor.

Sanık Sami Büberci'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, Büberci'nin, "Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem hoca halkı bilgilendirmek amacıyla devletine, vatanına ve bayrağına sahip çıkmaları yönünde anonslar yapıyordu. Bu arada tugay bahçesinde olan Polat bu anonslardan çok rahatsız oluyordu, cep telefonuyla birkaç kişiyi arayıp 'Derhal o camiye gidin imamı tutuklayın' diye emir veriyordu. Hatta ilerleyen saatlerde yine cep telefonuyla aradığı kişilere 'Bunu susturamadınız, girin sıkın kafasına' şeklinde emir verdi" dediğine işaret ediliyor.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece komutanlığa bağlı askeri birliklerden 16 tank, 11 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), 11 askeri kamyon ve diğer 25 zırhlı araçla 400'den fazla silahlı ve mühimmatlı asker ile şehir merkezindeki önemli noktaların kuşatma altına alındığı vurgulanan iddianamede, Topçu Taburu cephaneliğinden 15 bin 700 G3 otomatik tüfek mermisi, 8 bin MG3 otomatik tüfek mermisi, 4 bin uçaksavar mermisi, Komuta Destek Taburu cephaneliğinden 6 bin G3 otomatik tüfek mermisi, 700 uçaksavar mermisi, bin MP5 mermisi, Tank Taburu cephaneliğinden 19 bin 400 G3 otomatik tüfek mermisi, 2 bin 200 uçaksavar mermisi ve 10 bin A4 kule makineli tüfek mermisinin askeri kişilere dağıtılmak üzere hazırlandığı ve kısım kısım dağıtıldığı bildiriliyor.

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, tutuklu sanıklar Avcı, Polat ve Uçan'ın da yer aldığı 17 rütbeli asker hakkında "Anayasa'yı ihlal, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca Polat ve Uçan hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.