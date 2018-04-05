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Karlov'un katilinin 'örgüt abisi' gözaltına alındı

Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

Karlov'un katilinin 'örgüt abisi' gözaltına alındı

Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:58
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Karlov'un katilinin 'örgüt abisi' gözaltına alındı

ANKARA

Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Karlov Suikastıörgüt Abisi
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