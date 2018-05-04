Karlı dağlarda terör operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinde terör saldırısı hazırlığında olan teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, PKK'lı teröristlerin saldırılarını engellemek amacıyla sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda, el yapımı patlayıcılarda kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak ve barınakların tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu sığınak ve barınaklara yönelik 3 Mayıs'ta Tahıl Mahallesi ve Aşağıbeşparmak Mahallesi'ndeki kırsal alanlarda "Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Özgüven Operasyonu" gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon sonucunda teröristler tarafından kullanılan ve içinde patlayıcı yapımında kullanılan 12 büyük tüp, 6 piknik tüpü, pil bloku, 400 metre elektrik kablosu, piknik tüpü başlığı ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile tıbbi malzeme bulunan 2 sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.