Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali, 3 kişi ile Kayseri'de yakalandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl, terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimatla örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın başına tabancayla ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan Iraklı Abdulqader Ali'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Kayseri'ye geldiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, bu kişiyle irtibatlı olduğunu belirledikleri Yusuf M, Sabir K. ve Mohammed K'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.