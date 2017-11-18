Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106239
ALTIN
161.458
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1254
EURO
4.5671
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü V Hakan KARAMAN İle Röportaj
Amasya İl Kültür ve Turizm...
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
'Şıllık" tatlısı tescillendi
'Şıllık" tatlısı tescillendi
"ARTVİN"
"ARTVİN"
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı ile irtibatlı 4 kişi tutuklandı

Örgüt üyesi oldukları ve DEAŞ infazcısı ile irtibatları bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Suriye ve Irak uyrukludan 4'ü tutuklandı.

Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı ile irtibatlı 4 kişi tutuklandı

Örgüt üyesi oldukları ve DEAŞ infazcısı ile irtibatları bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Suriye ve Irak uyrukludan 4'ü tutuklandı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 10:59
0 Okunma
Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı ile irtibatlı 4 kişi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulhalık Abdulkadir Ali ile irtibatları bulundukları iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve Eskişehir'de gözaltına aldığı 4 Suriye ve Irak uyruklu emniyette sorgulandı. Zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı, "terör örgütü DEAŞ üyeliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.H.İ, H.H.İ, M.A.İ. ve A.A.K. tutuklandı, A.A.F. ve M.A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulhalık Abdulkadir Ali'nin Kayseri'de yakalanmadan önce Kırşehir'de saklandığının ortaya çıkması üzerine düzenlenen operasyonlarda 4 Irak ve Suriye uyruklu Kırşehir ve Eskişehir'de yakalanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşIraklı Abdulhalık Abdulkadir AliSuriyeIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümüşhane'de ByLock kullanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
Gümüşhane'de ByLock kullanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı
Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
"O eli kırmak hepimizin namus borcu"
"O eli kırmak hepimizin namus borcu"
Trabzon merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
Trabzon merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı
Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu
Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ