Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı ile irtibatlı 4 kişi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulhalık Abdulkadir Ali ile irtibatları bulundukları iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve Eskişehir'de gözaltına aldığı 4 Suriye ve Irak uyruklu emniyette sorgulandı. Zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı, "terör örgütü DEAŞ üyeliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.H.İ, H.H.İ, M.A.İ. ve A.A.K. tutuklandı, A.A.F. ve M.A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulhalık Abdulkadir Ali'nin Kayseri'de yakalanmadan önce Kırşehir'de saklandığının ortaya çıkması üzerine düzenlenen operasyonlarda 4 Irak ve Suriye uyruklu Kırşehir ve Eskişehir'de yakalanmıştı.