CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu

, ağabeyinin Yenikapı ruhu gibi dimdik ayakta durmasını isteyerek, "

FETÖ

temizliğine bir an önce başlasın. Ağabeyim Adana'da yaptığı konuşmada FETÖ'den tutuklu

Nazlı Ilıcak'a

sahip çıkacağına

Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıksın

." dedi.

Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yürüyüş yapan ve 8 gündür ölüm orucunda olan Kılıçdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesini takdirle karşıladığını, kendisinin mücadelesine CHP'den destek verilmemesinin şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Tüm siyasi partilerin kendisini desteklerken CHP'nin tepki gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Merak ediyorum acaba FETÖ'nün yanındalar mı bunlar? Ağabeyim Adana'da yaptığı konuşmada FETÖ'den tutuklu Nazlı Ilıcak'a sahip çıkacağına Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıksın. Çok merak ediyorum niçin sahip çıkmadı. CHP'de Didim'de olduğu gibi Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay halen yerinde oturuyor. Niçin el uzatılmadı?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ağabeyine mektup yazan Kılıçdaroğlu, CHP içerisindeki FETÖ'cülerin temizlenmesini istedi.

Ağabeyinin kendisini bu zamana kadar aramadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ağabeyimden ricam Yenikapı ruhu gibi dimdik ayakta dursun. FETÖ temizliğine bir an önce başlasın. Yoksa bu kirlilik ağabeyimi de götürecek. Artık şu partideki FETÖ'cülerin temizlenmesini bekliyorum. Hükümetin ve Cumhurbaşkanının mücadelesini iyi görüyorum. Ağabeyimin de onları yalnız bırakmamasını istiyorum. Hep birlikte el ele bu ülkeyi FETÖ'den kurtaralım."

"FETÖ" mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ağabeyine mektup yazdığını dile getiren Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyine yazdığı mektubun bir bölümünü okuyarak, "Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde, en başta FETÖ terör örgütü olmak üzere tüm bölücü ve yıkıcı örgütlerin bir nevi sözcüsü olarak partine sızmış insanlar tüm halkımızda rahatsızlık yaratmaktadır. Adana'da yaptığın konuşma beni derinden yaralamıştır. Adları FETÖ terör örgütü ile yan yana anılan kişileri tek tek anons ederek alkışlatman ve destek vermen sana yakışmadı. Aynı anneden, babadan olma ciğerimin bir köşesi olarak senden ricam, sana yakışanı yaparak tüm siyasi hesapları bir kenara koyup, ülkemizin menfaati için, kendi içinde bir temizlik hareketi başlatmandır. Aziz milletimiz doğru bir iş yapanların yanında olmuştur. Seninle düne kadar hep gurur duydum. Yarın da gurur duymak istiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, elindeki bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektupla yolladığını, Erdoğan'dan randevu talep ettiğini bildirdi.

AA