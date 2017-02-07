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Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına fırtınaya rağmen devam ediyor.

Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına fırtınaya rağmen devam ediyor.

07 Şubat 2017 Salı 15:25
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Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıkları yakınlarında konumlandırılan, bölgeye geçici görevle Sinop'tan gelen TCSG-72 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu, yerini TCSG-302 numaralı bota bıraktı. TCSG-302 numaralı bot, Çelebi ve Çavuş Adası önlerindeki devriye görevini sürdürdü.

Turgutreis-Gümüşlük açıklarında sabah erken saatlerden itibaren devriye görevi yapan TCSG-302 numaralı bot, yoğun dalgalara ve fırtınaya rağmen bunu sürdürdü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri gemi de Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde hem yasa dışı geçişin önüne geçmek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuz bir duruma müdahale etmek için bekledi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kuru yük gemilerinin Kardak kayalıklarının arka kısmından seyrettikleri görüntülendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BodrumKardak
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