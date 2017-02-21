Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89079
ALTIN
143.361
DOLAR
3.6288
STERLIN
4.5043
EURO
3.8244
SANCAK'tan beklenen klip geldi
SANCAK'tan beklenen klip geldi
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
Toprağın ilginç hikmeti 
Toprağın ilginç hikmeti 
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi

Kardak kayalıklarında inceleme gezisi

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarını 24'üncü günde de devam ettirdi.

Kardak kayalıklarında inceleme gezisi

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarını 24'üncü günde de devam ettirdi.

21 Şubat 2017 Salı 16:51
17 Okunma
Kardak kayalıklarında inceleme gezisi

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan TCSG-101 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana adanın ön ve arka kısımlarından dolaşarak periyodik devriye nöbetine devam ediyor.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, bir dizi inceleme yapmak üzere Bodrum kıyılarını dolaştı. Bodrum Kalesi önünden Sahil Güvenlik botuna binen Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis açıklarında inceleme turu yaptı.

Heyet, daha sonra inceleme gezisi kapsamında Gümüşlük açıklarındaki Kardak kayalıkları bölgesine de uğradı. Heyetin bölgeye gelişi sırasında bir Sahil Güvenlik botunun da hareket halinde olduğu gözlendi.

Kısa bir süre bölgede kalan Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra gezilerine devam etti.

Öte yandan Türk Sahil Güvenlik unsurlarının devriyesi sırasında bazı Yunan güvenlik botlarının da kendi sularında devriye görevlerini sürdürdüğü ve zaman zaman telsiz anonsları yaptığı duyuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kardak KayalıklarıTürk Sahil Güvenlik Botu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik'i kabul etti
Erdoğan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik'i kabul etti
'ByLock' kullandıkları belirlenen 5 avukat adliyeye sevk edildi
'ByLock' kullandıkları belirlenen 5 avukat adliyeye sevk edildi
"Kim karşı çıkıyor, FETÖ, PKK, HDP ve CHP karşı çıkıyor"
"Kim karşı çıkıyor, FETÖ, PKK, HDP ve CHP karşı çıkıyor"
HDP'li Baluken gözaltına alındı
HDP'li Baluken gözaltına alındı
Minibüsün çarptığı bisikletli öldü
Minibüsün çarptığı bisikletli öldü
Türkiye'nin Fırat Kalkanı hamlesi DEAŞ'ın kasasını vurdu
Türkiye'nin Fırat Kalkanı hamlesi DEAŞ'ın kasasını vurdu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ