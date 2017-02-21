Kardak kayalıklarında inceleme gezisi

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan TCSG-101 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana adanın ön ve arka kısımlarından dolaşarak periyodik devriye nöbetine devam ediyor.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, bir dizi inceleme yapmak üzere Bodrum kıyılarını dolaştı. Bodrum Kalesi önünden Sahil Güvenlik botuna binen Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis açıklarında inceleme turu yaptı.

Heyet, daha sonra inceleme gezisi kapsamında Gümüşlük açıklarındaki Kardak kayalıkları bölgesine de uğradı. Heyetin bölgeye gelişi sırasında bir Sahil Güvenlik botunun da hareket halinde olduğu gözlendi.

Kısa bir süre bölgede kalan Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra gezilerine devam etti.

Öte yandan Türk Sahil Güvenlik unsurlarının devriyesi sırasında bazı Yunan güvenlik botlarının da kendi sularında devriye görevlerini sürdürdüğü ve zaman zaman telsiz anonsları yaptığı duyuldu.