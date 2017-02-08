Kardak kayalıklarında devriyeler sürüyor

MUĞLA

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan TCSG-101 Numaralı Türk Sahil Güvenlik botu, adanın ön ve arka kısımlarından dolaşarak periyodik olarak devriye nöbetine devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi de hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek herhangi olumsuz bir duruma müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde bekliyor.

Türk Sahil Güvenlik unsurlarının devriyesi sırasında bir Yunan güvenlik botunun da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların yakınında beklediği görülüyor.

Ekiplerin bölgede devriye görevini sürdürdüğü sırada, Bulamaç Adası önlerinden bir Yunan Sahil Güvenlik botunun karasuyu ihlali yaptığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Türk Sahil Güvenlik birimleri telsizden, "Bulamaç Adası önlerindeki Yunan Sahil Güvenlik unsuruyla temas halindeyiz. Sularımızı ihlal etmekte. Önleme ve manevra çalışması icra ediyoruz" anonsu yaparak, Yunan botunu Türk karasularından çıkartmaya çalıştı.

Öte yandan, 10'a yakın balıkçı teknesi, Türk Sahil Güvenlik biriminin gözetiminde bölgede avlanmayı sürdürdü.