Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107857
ALTIN
171.223
DOLAR
4.0449
STERLİN
5.5502
EURO
4.8915
'Et açığının çözümü ıslahta'
'Et açığının çözümü ıslahta'
Hibrit araç satışında artış
Hibrit araç satışında artış
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme

Karayollarında 'akıllı ve çevreci' sistem yaygınlaşıyor

Karayollarında trafik güvenliği çalışmalarına devam edilirken, konforlu bir seyahat için çevre dostu ve akıllı ulaşım sistemleri de yaygınlaştırılıyor.

Karayollarında 'akıllı ve çevreci' sistem yaygınlaşıyor

Karayollarında trafik güvenliği çalışmalarına devam edilirken, konforlu bir seyahat için çevre dostu ve akıllı ulaşım sistemleri de yaygınlaştırılıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:08
22 Okunma
Karayollarında 'akıllı ve çevreci' sistem yaygınlaşıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) yollarda güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Genel Müdürlük tarafından trafik güvenliği hizmetleri için bu yıl 311 milyon lira ayrıldı. Kaza Kara Nokta Projeleri için 60 milyon lira, Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi için 2,09 milyon lira ve akıllı ulaşım sistemleri için 76,9 milyon lira olmak üzere toplam 450 milyon lira harcama yapılacak.

GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak karayolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleştirilen akıllı sistemler, sürücüleri, buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendirirken, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında da önemli bir görev üstleniyor. Önemli noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarının, daha geniş bir alanda kullanılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yolların gürültü haritası çıkarıldı

KGM'nin yürüttüğü çalışmalarla yollar "akıllanırken", çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler de devam ediyor.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, kuruluşun sorumluluğunda bulunan ana karayollarından yılda 3 milyondan fazla aracın kullandığı kesimler için gürültü haritası hazırlama çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda 629 kilometre gürültü haritası hazırlanması işi tamamlanırken, ayrıca 150 kilometre karayolu için ihaleli olarak gürültü haritalama çalışmaları devam ediyor. Çalışmayla araç trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi gibi kaynaklardan doğan gürültü yükünü gösteren haritalar ve oluşturulan gürültü eylem planlamasıyla söz konusu sahaları ayırt etmek ve buralarda uygun önlemler almak hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2003-2017 arasında bin 435 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması yaptı. Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında bu yıl da 80 kaza kara noktasında iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu yıl 31 milyon metrekare yatay, 175 bin metrekare düşey işaretlemeyle 2 bin 500 kilometre otokorkuluk yapımı da hedefler arasında bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüTrafik Kazaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaktepe’de 80’li yıllar sergisi açıldı
Sancaktepe’de 80’li yıllar sergisi açıldı
FETÖ'cü askerleri denetlemek için şirket kurmuşlar
FETÖ'cü askerleri denetlemek için şirket kurmuşlar
Bodrum'da lisede yangın
Bodrum'da lisede yangın
Şehit itfaiyeci Taner Çebi için tören düzenlendi
Şehit itfaiyeci Taner Çebi için tören düzenlendi
'Künefe çeviren adam' tepsisine kavuştu
'Künefe çeviren adam' tepsisine kavuştu
HDP'li Demirtaş ve Önder hakkında hapis istemi
HDP'li Demirtaş ve Önder hakkında hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak
Cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak
AB heyetinin Türkiye'ye 'vize serbestisi' ziyareti mayısta
AB heyetinin Türkiye'ye 'vize serbestisi' ziyareti mayısta

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ