Karasal sayısal yayın uluslararası sorun haline gelebilir

ANKARA





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Prof. Dr. Davut Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi'nin mahkeme sürecinin devam ettiğini ve mahkemece yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlemleri beklettiklerini bildirdi.

Bu durumun nihai karar olmadığını, sürecin ilerleyişine göre gerekirse Danıştaya kadar gidilebileceğini belirten Dursun, "İhaleyle veya ihalesiz Türkiye karasal sayısal yayına geçecek başka seçeneği yok. Aksi takdirde 2015'te bu uluslararası bir sorun haline gelebilir" diye konuştu.

2015 Haziran'ına kadar bu işin tamamlanması gerektiğini ifade eden Dursun, "Uluslararası Telekominikasyon Birliğinin, Türkiye'nin de taraf olduğu 2006'daki Cenevre Antlaşması'na göre bu geçiş şart. Eğer kapatmazsak ülkemiz sıkıntıya girebilir. Türkiye 'ben karasal sayısal yayın istemiyorum' diyebilme lüksüne sahip değil çünkü uluslararası antlaşmalar 'bunu bitir' diyor. Dolayısıyla, kapatmayıp analog yayına devam edecek olursak komşu ülkelerin yayın dünyasıyla sorunlar çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.