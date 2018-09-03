"Kararları verecek tek ve mutlak güç mahkemelerdir"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

Cirit, burada yaptığı konuşmada, "Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin, öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliğine saygı duyması gerekir." dedi.

Cirit, "Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir." diye konuştu.