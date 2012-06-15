Kararı yargı verecek

İSTANBUL

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Devlet Denetleme Kurulu'nun, babasının vefatına ilişkin raporuyla ilgili olarak, ''Mezarın açılıp açılmaması yargının vereceği karar, mevtanın rahatsız edilmemesi gerekir, ölümün normal olmadığını zaten söylüyorduk'' dedi.

Yurt dışından gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Özal, babasının zehirlendiğinin tespit edilmesinin değil, kimlerin zehirlediğinin önemli olduğunu ve bu kişi ya da kişilerin bulunması gerektiğini kaydetti.

Özal, mezarın açılmasının enteresan bir tarafı olmadığını dile getirerek, sürecin 1990'ların başından itibaren, özellikle 1993'te yaşanan bir süreç olduğunu aktardı.

Bu sürecin, Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle başladığını ve babasının ardından Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu gibi isimlerin öldürüldüğünü ifade eden Özal, şöyle devam etti:

''Bunların hepsi bağlantılı şeylerdir. Sonuçta bu meseleyi 28 Şubat'lara getiren hadiselerdir. Bu karanlık yılların hepsi birbirine bağlantılı yıllardır. Hepsinin incelenmesi gerekiyor. Bunların belirlenmesi için bu otopsinin yapılması şart değil. Otopsi yapılır ama yapılmayabilir, ne olduğu belli. Mezarın açılıp açılmaması yargının vereceği karar, mevtanın rahatsız edilmemesi gerekir, ölümün normal olmadığını zaten söylüyorduk.