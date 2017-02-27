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'Karargah rahatsız' haberiyle ilgili soruşturma

25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan ''Karargah rahatsız'' başlıklı haberdeki karargahın "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

'Karargah rahatsız' haberiyle ilgili soruşturma

25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan ''Karargah rahatsız'' başlıklı haberdeki karargahın "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:22
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'Karargah rahatsız' haberiyle ilgili soruşturma

İSTANBUL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Karargah rahatsız" başlıklı haberdeki karargahın "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam, Hürriyet gazetesinin 25 Şubat 2017 tarihli baskısının birinci sayfasında yer alan ''Karargah rahatsız'' haberiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sağlam dilekçesinde "Karargah rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberde "askeri kaynaklar" olarak tanımlanan cunta yapılanması üyelerinden şikayetçi oldu.

Gazetedeki haberin, 7 hususta Genelkurmay Karargahında rahatsızlık yaşandığına yönelik ve kaynağının gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat olduğu belirtilen dilekçede, ''Tarihin hemen her döneminde gelişmenin ve yenileşmenin önünde büyük bir engel teşkil eden cunta yapılanmalarının Osmanlı Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar büyük sıkıntılara soktuğu herkesin malumudur.'' denildi.

"Haber çok önemli bir muhtıra niteliği taşıyor"

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının sebep olduğu yıkıcı tahribatlar ortada iken Hürriyet gazetesinin haberine konu olan olay bu türden cunta yapılanmalarının ordu içerisinde halen etkin ve faal olduğunu ortaya koymaktadır. Fetullah Gülen denilen terör örgütü liderinin emir ve talimatlarıyla 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'yi kan gölüne çeviren asker kılıklı vatan hainleri başarılı olmaları durumunda, ülkeyi dış güçlere peşkeş çekeceklerdi, kendilerinden olmayan kim varsa ortadan kaldıracaklardı."

Haberin, Türkiye'nin birçok terör örgütüyle yurt içinde ve yurt dışında mücadele ettiği bir dönemde ve daha da önemlisi 16 Nisan'daki halk oylaması öncesinde hem hükümeti hem de referandum sürecini etkilemeye yönelik çok önemli bir muhtıra niteliği taşıdığı kaydedilen dilekçede, askeri kaynaklar olarak tanımlanan cunta yapılanması üyelerinin tespit edilerek, "Cebir şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan cezalandırılmaları istendi.

"Hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik cunta yapılanması"

Sağlam'ın dilekçesini işleme koyan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, ''25 Şubat 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'karargah rahatsız' başlıklı haber içeriğinde bahsedilen karargahın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.'' denildi.

Adliyeden çıkışta basın mensuplarına konuşan Mehmet Hakan Sağlam, karargahta rahatsız olan kişilerin kimler olduğunu öğrenmek istediklerini belirterek, "Türkiye, 15 Temmuz gibi bir olay yaşadı. 15 Temmuz'da bu ülke 250 şehit verdi, yaklaşık 3 bine yakın insan da gazi durumuna düştü. Ülke neredeyse bir kan gölüne dönecekti. Belki Türkiye Cumhuriyetinin bölünmesiyle 10-15 devletin çıkarılması mümkün olacaktı. Bu kadar olaya rağmen hala ordu içerisinde bu tür eylemi düşünebilecek insanlar varsa, vatan hainleri varsa bunların tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulundum.'' ifadelerini kullandı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Karargah RahatsızHaberSoruşturma
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