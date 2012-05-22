Karamehmet Silivri'de

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, dünkü oturumda tanık olarak dinlenilen merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eski koruma müdürü ve eski DSP Milletvekili Recai Birgün de katıldı.
Duruşma, Haberal'ın Birgün'e sorularını yöneltilmesiyle devam ederken, mahkemenin tanık olarak dinlenilmesi amacıyla çağırdığı iş adamı Mehmet Emin Karamehmet de Silivri Cezaevi'ne geldi. Karamehmet, salonun bulunduğu bölüme giriş yaptı.
AA