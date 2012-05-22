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Karamehmet Silivri'de

''Ergenekon'' davasında mahkemenin tanık olarak dinlenilmesi amacıyla çağırdığı iş adamı Mehmet Emin Karamehmet de Silivri Cezaevi'ne geldi

Karamehmet Silivri'de

''Ergenekon'' davasında mahkemenin tanık olarak dinlenilmesi amacıyla çağırdığı iş adamı Mehmet Emin Karamehmet de Silivri Cezaevi'ne geldi

22 Mayıs 2012 Salı 14:27
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Karamehmet Silivri'de
İSTANBUL - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' ve birinci ''Ergenekon'' davalarının ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesinin ardından, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 61'i tutuklu 256 sanıklı davanın 186. duruşması başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, dünkü oturumda tanık olarak dinlenilen merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eski koruma müdürü ve eski DSP Milletvekili Recai Birgün de katıldı.
Duruşma, Haberal'ın Birgün'e sorularını yöneltilmesiyle devam ederken, mahkemenin tanık olarak dinlenilmesi amacıyla çağırdığı iş adamı Mehmet Emin Karamehmet de Silivri Cezaevi'ne geldi. Karamehmet, salonun bulunduğu bölüme giriş yaptı.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:27
Anahtar Kelimeler:
Karamehmet
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