Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne...

Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'da denize açılan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek sezonu açtı.

Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'da denize açılan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek sezonu açtı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:07
0 Okunma
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Ordu'da, Gülyalı, Kumbaşı, Kışlaönü, Kacalı, Mersinköyü, Medreseönü, Yalıköy, Bolaman, Fatsa ve Ünye balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı. 

Gece saat 02.00 civarlarında "Vira Bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut avladı.

Denize açılan balıkçılardan Aziz Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını belirterek, ilk gecede palamut avladıklarını söyledi.

Ceylan, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer." dedi.

Balıkçılardan İsmet Dilaver ise yaklaşık 5 aydan beri sezona hazırlandıklarını ifade ederek, "Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. İlk olarak teknelerimizin tamirini gerçekleştirdik. Ardından yırtılan ağlarımızı onardık. Bu gecede 'Vira Bismillah' diyerek sezonumuzu açtık. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Şahin Çakır da hava şartlarının avlanma için uygun olduğuna dikkati çekerek, "İlk gece çok miktarda olmasa da palamut avı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde palamut avının daha da artması bekleniyor." dedi.

Belediye Başkanı'ndan mesaj

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yayımladığı mesajında, balıkçılara bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Yılmaz, "Denizlerde av yasağı bu gece sona erdi. Tüm balıkçı kardeşlerime kazasız belasız ve bereketli bir sezon diliyorum. Şansınız ve kısmetiniz bol olsun." ifadelerini kullandı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da balıkçılara uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"1 Eylül itibarıyla av yasağı sona ermiştir. Avcılık yapan tüm balıkçılarımızın sürdürülebilir bir balıkçılık için av yasaklarına uymaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır. Bütün balıkçılarımızın bereketli, bol kazançlı ve işlerinin rast gittiği bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduVira BismillahPalamutKaradenizli Balıkçılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest
Danıştay saldırısı sanığı yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
Danıştay saldırısı sanığı yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
'Karasu'da salgın bitmiştir diyebiliriz'
'Karasu'da salgın bitmiştir diyebiliriz'
'Hollanda ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik'
'Hollanda ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik'
e-Devlet Koordinasyon Toplantısı yapıldı
e-Devlet Koordinasyon Toplantısı yapıldı
'Ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor'
'Ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor'
Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu
Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu
'Mutlu şehir' Sinop 300 bin turistle rekor kırdı
'Mutlu şehir' Sinop 300 bin turistle rekor kırdı
Bakanlıktan belediyelere büyük destek geliyor
Bakanlıktan belediyelere büyük destek geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ