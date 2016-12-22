Batı Karadeniz'e açılan

balıkçı

lar, yaklaşık 400 ton

hamsi

avladı.

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da balıkçılar, gece saatlerinde açıldıkları denizden bol miktarda hamsiyle limana döndü.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, balıkçıların yüzlerinin güldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Yaşanan bu bereket, fiyatları da yüzde 30 civarında aşağıya çekti. Hamsinin bu bolluğu sebebiyle diğer balıklar da ucuzladı. Hamsinin bolluğu her şeye etki yaptı. Şu anda Karadeniz'den hamsi fışkırıyor. Karadeniz'de hamsi takibi yapan tekneler şu an Akçakoca'da. Gece de çok güzel bir avlanma yaptılar. İnşallah böyle devam eder."

Sezon boyunca ilk defa limanda yüzde 90 doluluk yaşandığını aktaran Karakaş, "Havaların müsaade ettiği sürece bu avlanma devam edecek. Bu ara Türkiye, Batı Karadeniz hamsisini yiyecek. Ereğli-Akçakoca bölgesindeki balık yoğunluğu, limandaki hareketlilik de sürecek. Bu durumda hamsi daha da ucuzlayacaktır." diye konuştu.

Karakaş, tezgahlarda hamsinin 5 liraya kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, limana gelen balıkçı teknelerinde yaptıkları incelemelerde, yaklaşık 400 ton hamsinin avlandığını tespit etti.

AA