'Karadeniz dünyada önemli bir bölge konumunda'

"Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 25. Yıldönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"nin ortak bildirisinde, Karadeniz bölgesinin en değerli varlığının bölgede yaşayan değişik kültürlerdeki ve geleneklerdeki insanlar olduğuna işaret edilerek, bölgenin insanlarının ve ülkelerinin faydası için bölgedeki barışı ve istikrarı kuvvetlendirmek adına her türlü çabayı sarf etmenin elzem olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcısı" olduğu "KEİPA 25. Yıldönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"nin ortak bildirisinde, KEİ üyesi devletlerin parlamentolarının, KEİPA'nın 25 yıl öncesinde kuruluşunda kullanılan güçlü siyasi iradeleri ve üstün destekleri, iyi komşuluğun paylaşılan menfaatlerine dayanarak ve Karadeniz bölgesindeki insanların faydası için pekiştirmeye devam ettiği anlatıldı.

Asamblenin mevcudiyeti boyunca biriktirilen olumlu tecrübelerin takdir edildiği ve KEİPA Kuruluş Deklarasyonu'nda iş birliğinin artırıldığı, etkileşimin derinleştiği ve dostça bağların idame edildiği temele dayalı müteakip yasal evraklarda kabul gören ruha ve ilkelere tam taahhüt teyit edilirken, deklarasyonda yer alan ilkelerin günümüzde uygunluğunu koruduğu vurgulandı.

Meclis başkanlarının, Karadeniz bölgesindeki insanların beklenti ve gayelerini karşılamak için sorumluluğu bulunduğunun altı çizilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz bölgesi, bir barış, refah ve istikrar bölgesi olma yönündeki büyük potansiyeliyle, dünyada önemli bir bölge konumundadır. Esnek uzlaşmaların bulunması ve ortak menfaatlerin belirlenmesi çabaları, her zaman 'KEİPA Ruhu'nun temelidir. Karadeniz, insanları ve ülkeleri ayırmaktan ziyade birleştiren ve birbirlerine daha da yakınlaştıran bir semboldür. Bölgedeki tüm insanlar için karşılıklı saygı ve anlayış temelinde barışı, iş birliğini ve ekonomik refahı sağlamaya daha etkin bir şekilde müdahil olma adına bölgedeki karşılıklı iş birliğinin daha da kalkınması ve faaliyetlerin daha çok koordinasyonu için kapsamlı yardım sağlamaya devam etme isteğimizi bildiriyoruz."

Dünyada önemli ve hızlı değişikliklerin meydana geldiği ve çözümde karşılıklı çaba ve iş birliği gerektiren birçok karmaşık meselenin bulunduğuna değinilerek, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin önemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yanı sıra 2015'te BM Genel Kurulu'nda kabul edilen hedeflere ulaşma ihtiyacı teyit edildi.

Bildiride, hükümetler arası (KEİ), finansal (Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası), iş camiası (KEİ İş Konseyi), akademik (Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi) seviyelerdeki KEİ ailesi kurumları arasında, KEİ gözlemcilerinin ve sektörel diyalog ortaklarının katılımıyla tesis edilen çok yönlü, uygulamalı ve sonuç odaklı süregelen iş birliğinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

KEİPA'nın amacı, "önemli uluslararası parlamenter asamblelerden birisi olmak" şeklinde tanımlanan bildiride, şunlar aktarıldı:

"Bölgesel ve uluslararası parlamenter yapılarla artan münasebetleri memnuniyetle karşılıyor ve bunun asamblenin çalışmalarına ilave bir arttırıcı kuvvet sağlayacağına kanaat getiriyoruz. Bölgedeki ülkeler arasındaki etkileşimin, iş birliği ilkelerinin desteklenmesinin Avrupa ve ayrıca küresel sürecin hayati bir unsuru olmasıyla onur duymaktayız. Karadeniz bölgesinin en değerli varlığı bu bölgede yaşayan değişik kültürlerdeki ve geleneklerdeki insanlardır. Bu sebeple, bölge insanlarının ve ülkelerinin faydası için bölgedeki barışı ve istikrarı kuvvetlendirmek adına her türlü çabayı sarf etmek elzemdir."