Karadeniz'deki batıklar keşfedilecek

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojileri Programı'nda görevli dalgıçlarca, 150 metreye kadar derin dalışların yapılabilmesine olanak sağlayan trimix dalış sistemi kullanılarak Karadeniz'deki batıklar bulunabilecek.

Su Altı Teknolojileri Programı'nda görevli, Trimix Dalış Uzmanı Ömer Salih Aslan, AA muhabirine, trimix dalış sisteminin dünyada bazı ülkeler tarafından daha önce kullanılmaya başlandığını ancak Türkiye'de son yıllarda yavaş yavaş yaygınlaştığını söyledi.

Sistem sayesinde dalgıçların daha derinlere dalma fırsatı yakaladıklarını anlatan Aslan, Türkiye'de trimix dalışının çok az sayıda kişi tarafından yapıldığını vurguladı.

Aslan, Sinop Üniversitesi olarak söz konusu sistemi kullanmaya başladıklarını ve bunun özellikle bilimsel anlamda yapılacak çalışmalara büyük katkı sunacağını belirterek "Biz üniversite olarak bu sistemi bünyemize kazandırmış durumdayız. Belki bunu Türkiye'de yapan ilk üniversiteyiz. Bizim açımızdan bilimsel çalışmaları yapmamızda büyük bir rahatlık." dedi.

Şu an yeni batıkların belirlenmesi ve güz yüzüne çıkarılması amacıyla çalışma yürüttüklerini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Derin dalışlarda insanlar artık balık değil batıkları görmek istiyorlar. Bu nedenle trimix dalışı dünyada artık yeni bir trend haline geldi. Eğer keşfedeceğimiz batıkların arkeolojik açıdan herhangi bir sıkıntısı yok ise yabancı trimix dalışçıları mutlaka bölgemize geleceklerdir. Özellikle yakın tarihimizde yaşanmış savaşlardan artakalan gemi ve uçak batıklarını gün yüzüne çıkardığımızda bu ülke turizmine önemli bir katma değer katacaktır. Zaten dalışa gelecek kişiler ekonomik anlamda belli seviyelerin üzerindeki insanlar. Bu da ülkemize turizm olarak iyi bir gelir kapısı olur."