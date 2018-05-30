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Karaca yavrusuna keçi 'anne' oldu

Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtararak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği iki haftalık karaca yavrusu, bir keçiyi emerek besleniyor.

Karaca yavrusuna keçi 'anne' oldu

Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtararak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği iki haftalık karaca yavrusu, bir keçiyi emerek besleniyor.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:15
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Karaca yavrusuna keçi 'anne' oldu

Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtararak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiği iki haftalık karaca yavrusuna bir keçi "annelik" yapıyor.

Erfelek ilçesi Horzum köyünde bir hafta önce vatandaşlarca köpeklerden kurtarılmasının ardından koruma altına alınan karaca yavrusunun bakım ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Bakanlık tarafından korunan türler arasında yer alan iki haftalık karaca yavrusunun bakımı, anne sütüne ihtiyaç duyması dolayısıyla Erfelek ilçesinde veteriner Adem Top'un evinde sürdürülüyor.

Karaca yavrusu, burada kendisine annelik yapan bir keçinin sütünü emerek besleniyor.

"Keçi de kendi yavrusu gibi sahip çıkıyor"

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, karaca yavrusunun sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Görevli veterinerlerin karacayla yakından ilgilendiklerini anlatan Başyiğit, şunları belirtti:

"Karaca yavrumuzun durumu gayet iyi gözüküyor. Erfelek'te anlaşmalı olduğumuz veteriner arkadaşımızın keçileri var. Keçilerden birinin sütünü emerek besleniyor. Daha yavru olduğu için süte ihtiyacı var. Sütten kesilene kadar bakımı evde devam edecek. Keçi de zaten kendi yavrusu gibi sahip çıkıyor, hiç reddetmiyor."

Karaca yavrusunu biraz büyüdükten sonra yavan hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine alacaklarını dile getiren Başyiğit, kendisine bakacak duruma gelince de doğaya salacaklarını anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erfelek IlçesiKaraca YavrusuDKMP
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