Karabük'te 105 emniyet mensubu daha açığa alındı

KARABÜK

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 105 emniyet mensubu daha açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, darbe girişiminin ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında aralarında komiser ve amirlerin de bulunduğu 105 polis görevden uzaklaştırıldı.

Zanlıların kimlikleri ve silahlarına el konulduğu öğrenildi.

Bu arada, aynı soruşturmada gözaltına alınan 31 polisten 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi, 3'ü tutuklandı, 24'ünün ise sorgusu devam ediyor.

Daha önce de kentte görevli 28 emniyet mensubu açığa alınmıştı.