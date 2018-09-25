Karabük'te FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde Zonguldak mütevelli heyeti üyesi bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin 100 Yıl Mahallesi'nde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda evde bulunan Canip B. (44), gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, taşınabilir Wi-Fi cihazı, şüphelinin adına düzenlenmiş 2 pasaport, tablet, bir miktar para, dijital fotoğraf makinesi ve içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu valiz ele geçirildi.
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemecesi'nce hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arama kararı olduğu anlaşılan şüphelinin, ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde Zonguldak mütevelli heyetinde bulunduğu, bir dönem örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı belirtildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA