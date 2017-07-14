Karabük'te FETÖ davalarında ilk karar

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö. ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanığın örgütle irtibatlı olduğunun tespit edildiğine yer verildiğini hatırlattı.

Karar öncesi söz verilen F.Ö, daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrarladı.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın örgütle irtibatının tespit edildiği ve FETÖ üyeliğinden işlem yapılan bazı kişilerle irtibatı bulunduğunun görüldüğünü belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Bu karar, Karabük'te görülen FETÖ/PDY davalarında verilen ilk ceza olma özelliği taşıyor.