Kara sınırlarımızı 51 bin personel koruyor

ANKARA



Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti devletinin toplam kara sınır uzunluğunun 2 bin 949, deniz sınırı uzunluğunun ise 8 bin 333 kilometre olduğu kaydedildi.



Kara sınırlarının korunması sorumluluğunun Kara Kuvvetleri Komutanlığına, deniz sınırlarının korunması sorumluluğunun ise Sahil Güvenlik Komutanlığına verildiği hatırlatılan açıklamada, kara sınırlarının korunmasının, takviyeler hariç, 317 sınır karakolunda 51 bin 107 personelle sağlandığını ifade edildi.



Ortak Komando Tatbikatı



Öte yandan açıklamada Türkiye-Afganistan-Pakistan Ortak Komando Tatbikatı'nın 19-28 Ağustos 2013 tarihlerinde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edileceği belirtildi.



Açıklamada, üç ülkenin komando birlikleri arasında işbirliği ve birlikte çalışılabilirliği geliştirmeyi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmayı amaçlayan tatbikatta, her üç ülkeden birer komando kolunun katılacağı belirtildi.



Türk Yıldızları Gösterisi



Genelkumay Başkanlığı, Büyük Zaferin 91. yıl dönümü kapsamında, Türk Yıldızları tarafından 24 Ağustos 2013 Cumartesi 15.30-16.30 saatlerinde Çorum'da gösteri uçuşu yapılacağını da bildirdi.

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AA