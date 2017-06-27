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Kara Kuvvetlerimiz milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır

Genelkurmay Başkanı Akar, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra mücadelesine, vatana adanmışlık anlayışından hareketle yön veren Kara Kuvvetlerimiz, gayret ve kazandığı büyük başarılarla milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır." dedi.

Kara Kuvvetlerimiz milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır

Genelkurmay Başkanı Akar, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra mücadelesine, vatana adanmışlık anlayışından hareketle yön veren Kara Kuvvetlerimiz, gayret ve kazandığı büyük başarılarla milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır." dedi.

27 Haziran 2017 Salı 19:29
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Kara Kuvvetlerimiz milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır

ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarKara Kuvvetleri Komutanlığının 2226'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kara Kuvvetlerinin binlerce yıllık şanlı mazisinden aldığı güçle asil Türk milletinin birliğinin, kudretinin ve vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesi olan kahraman Türk ordusunun vazgeçilmez gücünü oluşturduğunu belirtti.

Kara Kuvvetlerinin, aziz vatan ve milli menfaatlerin korunması için kendisine tevdi edilen her türlü görevi cesaret ve fedakarlıkla ifa ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından olan Kara Kuvvetlerimiz, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet orduları, cumhuriyeti ve mukaddes topraklarını emniyetle muhafaza ve müdafaaya kadir ve hazırdır.' sözünde ifadesini bulan güvene layık olabilmek için aziz milletimizin emrinde büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra mücadelesine, vatana adanmışlık anlayışından hareketle yön veren Kara Kuvvetlerimiz, risk ve tehditlerin sürekli değiştiği günümüz güvenlik ortamında özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere sınır güvenliğinin yanı sıra yurt içinde terörle mücadele harekatında, yurt dışında barışı destekleme harekatında, sınır ötesi harekatlarda ve üstlendiği diğer bütün görevlerde gösterdiği üstün gayret ve kazandığı büyük başarılarla milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır."

"Kara Kuvvetleri, büyük cesaret ve kahramanlık örneği sergilemiştir"

Kara Kuvvetlerinin caydırıcılığın, sayısal üstünlükten çok modern araç ve silah sistemleri ile bütünleşmiş ve yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu gerçeğinden hareket ettiğine dikkati çeken Akar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın fedakar personeli, son dönemde devletimizin bekası, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda yürütülen terörle mücadele harekatında, diğer kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizle omuz omuza gerçekleştirilen operasyonlarda büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu vesileyle, dünyanın en eski ordularından olan ve tarihin en şerefli sayfalarına emsalsiz zaferlerle imza atan Kara Kuvvetlerimizin ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde mesai mefhumu tanımadan görev yapan kahraman ve fedakar personelini, bu yüksek görev anlayışından dolayı içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Bölgesel ve küresel barışın en önemli teminatlarından biri"

Akar, Kara Kuvvetlerinin hızla değişen dünyada bu değişimi yalnız takip eden değil, değişimin yönünü ve hızını doğru kestirerek hem değişimi yönlendiren hem de etkin, esnek ve sürekli gelişimi sürdüren kuvvet yapısı kazandığını bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kara Kuvvetlerimiz, önce insan yaklaşımıyla, personel gelişimine daima öncelik veren bir kuvvet olma vizyonunu canlı tutan, etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla dünya orduları arasında hak ettiği yüksek seviyeye ulaşmıştır. Kara Kuvvetleri, asil milletimizin emrinde, sorumluluğunun bilincinde ve güçlü yapısıyla, bu seviyeyi daha da ilerilere taşıyarak, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de ülke güvenliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel barışın, istikrarın, huzurun ve güvenin en önemli teminatlarından biri olmaya devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kara KuvvetleriGenelkurmay BaşkanıAkar
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